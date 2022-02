O que fazer hoje, nesta terça-feira (08/02), em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Terça do Litrão

| O quê: Show de Eduardo Branco, músico e compositor manauara, apaixonado pela cultura amazônica

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena)

| Hora: A partir das 18 horas

| Couvert: R$ 7,00

| Gênero: Carimbó, Boi Bumbá, Lundu, Brega, Beiradão e músicas autorais.

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 91 98213-6071 / 98158-0829⠀⠀

Terça do Modão

| O quê: Show de Willian Cézar e Christiano + DJ Eduardo Lima

| Onde: Emporium Belém (Bernal do Couto entre Doca e Almirante Wandenkolk)

| Hora: A partir das 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @emporiumbelem_

Pop

| O quê: Afonso Cappelo faz show

| Onde: Estilo Bistrô (Tv. Alm. Wandenkolk, 593)

| Hora: 21h

| Informações: @afonsocappelo_oficial

TEATRO E DANÇA

Infantil

| O quê: Espetáculo infantil 'O Aniversário do Palhaço' pelo projeto Live Teatral Infantil, da Cia. de Teatro Luzes

| Quando: Segundas e terças-feiras até maio

| Onde: Facebook de Fernando Rassy

| Hora: Às 19h30

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: https://www.facebook.com/fernando.rassy

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Jornalismo Impresso

| O quê: Exposição “Belém Viva Belém - Memórias do Nosso Jornalismo Impresso”

| Onde: 2º e 3º pisos do Castanheira Shopping

| Hora: 10h às 22h

| Quando: Até 13 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Exposição

| Informações: @castanheirashop

Bairros de Belém

| O quê: Exposição "Belém periférica: sonora e noturna" com curadoria de Emanuel Franco e Nando Lima

| Onde: Galeria Fidanza - Museu de Arte Sacra (Complexo Feliz Lusitânia: Praça Frei Brandão, S/N - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 14 de fevereiro

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Fotografia

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

VEJA MAIS

CURSOS E CONCURSOS

Literatura

| O quê: Inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura

| Onde: www.sesc.com.br/premiosesc

| Quando: Até 11 de fevereiro de 2022

| Inscrição e informações: www.sesc.com.br/premiosesc

Prêmio FCP

| O quê: Inscrições para o Edital Prêmio Branco de Melo da FCP que vai contemplar 12 projetos artísticos, entre exposição de desenhos, pinturas, fotografias, instalações, artes integradas, performances, dentre outras linguagens da arte contemporânea e cultura popular.

| Onde: Via email (insbmelo@gmail.com) ou via postal, até 18 de março. Também é possível se inscrever pessoalmente no Setor de Protocolo (subsolo) que funciona de segunda à sexta, das 8 às 17h, na sede da FCP (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré - Belém).

| Quando: Até 23h59 de 18 de março de 2022

| Informações: www.fcp.pa.gov.br