Artista e educadora Giselda Perê conta histórias para crianças

O festival de artes cênicas Brincando na Praça anuncia o line-up completo de sua segunda edição, que acontece de 23 de julho a 1 de agosto, com uma programação completamente online e gratuita. O evento reúne apresentações circenses, dança, música, teatro e diversas oficinas; a transmissão será através do Facebook e Youtube da Muda Cultural, às 15h.

O projeto Modernismo Hoje lança uma programação exclusiva com duração de aproximadamente 18 meses e que vai envolver todas as instituições da pasta. A transmissão acontecerá através da plataforma (#CulturaEmCasa). A programação será em todas as sextas-feiras, sempre às 20h.

A programação do #EmCasaComSesc apresenta neste sábado, 24, às 15h, uma experiência narrativa, para as crianças, com a artista e educadora Giselda Perê em "Agbalá Conta: Quantas Áfricas tem na África?". A transmissão será através do perfil do instagram (@sescaovivo), e no youtube (youtube.com/sescsp).

O IC para Crianças oferece neste sábado, 24, às 11h, uma programação voltada para o cinema, com a criação de objeto cinematográfico; logo em seguida, o projeto Ateliê Livre promove uma atividade especial para as crianças; no domingo, 25, a programação continua, com a exibição do último episódio da websérie “Olho Mágico”, pelo canal no youtube do Itaú Cultural.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, durante todo o mês de julho, estará realizando contação de histórias infantis de forma virtual. A cada terça-feira, às 20h, o espectador recebe o vídeo pelo WhatsApp e pode assisti-lo pelo celular, televisão ou notebook. Para ter acesso, basta enviar mensagem ou ligar para os números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Paulo Scott (3/agosto), Veronica Stigger (8/setembro), Edyr Augusto (5/outubro), Patrícia Melo (9/novembro) e Cida Pedrosa (7/dezembro). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.