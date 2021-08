Festival Caminhos da Cultura tem várias atrações virtuais a partir desta quinta-feira

Continua nesta quarta, 18, às 17h, a Roda de Leitura, uma programação quinzenal de incentivo à leitura dedicada a adultos leitores, a partir de textos curtos de poesia e prosa. A transmissão será via Zoom. Para reservar ingressos acesse o Sympla.

A primeira edição do Festival Caminhos da Cultura acontece nos dias 20, 21 e 22 de agosto. Na sexta, 20, às 21h, a atriz Mel Lisboa encena o monólogo adaptado de “Madame Blavatsky”. As transmissões serão gratuitas, apresentadas através do canal no youtube da Oficina de Alegria.

A programação infantil do #EmCasaComSesc apresenta no sábado, 21, às 15h, a produção "Mawaca para Crianças", que une música e teatro. A transmissão será através do canal no youtube do Sesc São Paulo e no perfil no instagram do Sesc ao vivo.

Acontece no sábado, 21, às 9h, o Clube do Brincar no Sesc Ananindeua. Com atividades recreativas para as crianças, esse projeto é exclusivo para dependentes de trabalhadores do comércio de bens e serviços, na faixa etária de 7 a 10 anos. As crianças inscritas participarão até o mês de novembro, sempre um sábado no mês.

No sábado, 21, o Itaú Cultural fará uma live com o líder indígena, filósofo, poeta e escritor Ailton Krenak. Ele comentará as obras da Coleção Brasiliana, que contam a história do Brasil. A live será às 11h, no perfil no instagram do Itaú Cultural.

O Festival Floresta Sonora inicia as atividades de sua 3ª edição, de forma online e gratuita, com séries de provocações e discussões sobre a produção cultural e artística feita no Pará. Para mais informações:@florestasonora no instagram. A programação vai até o dia 27 de agosto.

O Festival Rio Ouricuri realiza em sua programação diversas apresentações musicais e artísticas, nos dias 27 e 28 de agosto, realizado de forma virtual, a transmissão será no canal no youtube do Festival.

A banda Soul da Paz fará uma série de lives em seu canal do youtube com entrevistas de artistas e personalidades. As apresentações serão musicais, com o show da banda, e bate-papo com os convidados. No dia 1º de setembro, os convidados serão Bruno Gouveia e Derico (Programa do Jô Soares) Para assistir acesse este link.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Veronica Stigger (8/09), Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.