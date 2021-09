Karla Pessoa conta a lenda 'As estrelas nos olhos dos meninos'

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás apresenta todas as quarta-feiras, até o fim do mês, contação de histórias. Nesta quarta, 22, às 20h, Karla Pessoa contará a lenda “As estrelas nos olhos dos meninos”, do autor Reginaldo Prandí As inscrições podem ser feitas através dos contatos: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

No sábado, 25, Adilson Alcântara fará o show de humor “Quem quer rir comigo?” com participações de Eloi Iglesias e A Cametazinha. O evento começará às 19h, no Teatro Estação Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás). Ingressos: R$ 20. Informações: 91 98237-6339.

A Semana do Livro e da Biblioteca, do Sesi São Paulo, que receberá como convidados Júlio Emílio Braz, Pedro Bandeira, Laurentino Gomes e Gabriel o Pensador. A programação contará com debates e palestras segue até dia 1 de outubro, de segunda a sexta. Informações: https://www.sesisp.org.br/.

Pedro Bandeira é um dos escritores mais respeitados do país (Divulgação)

A 8ª Mostra de Cinema da Amazônia é exibida no canal no youtube da mostra até quarta-feira, 22.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

O 3º Cortejo Visagento acontecerá este ano, no dia 31 de outubro, com concentração no cemitério de Santa Izabel (Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 896 - São Brás), à meia-noite. Para mais informações: @lendasdaamazonia no instagram.

II Cortejo Visagento reuniu diversos fantasiados pelas ruas do bairro do Guamá (Cristino Martins/O Liberal)

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.