Filipe Edmo, da Trupe Trupé, agita a programação do IC para Crianças

O IC para Crianças desta semana continua, no dia 6 de fevereiro (sábado), com o músico, ator e fundador da Trupe Trupé, Filipe Edmo. Desta vez, a brincadeira é de labirinto e, para participar, os jogadores terão que trabalhar em equipe e ter uma boa dose de coordenação motora.

Os vídeos entram no ar sempre às 11h, no site www.itaucultural.org.br e Youtube da organização. No vídeo da semana, Edmo propõe que os participantes formem duplas para construírem um brinquedo com materiais reutilizáveis.

E o Le Bistrot, em parceria com o @barboa, realiza o 1° Vinho Nômade do ano. O evento tem objetivo estimular novas formas de turismo sustentável e turismo de experiência. A programação será no dia 5 de fevereiro. Para informações e reservas 91 991109809;

A Amazon realiza o primeiro evento literário de 2021 com a "Semana Amazon de Literatura”. Com mesas e palestras ao vivo, gratuitas e on-line, até 7 de fevereiro. Para assistir às mesas, basta conectar nos horários por meio do link, no YouTube da Amazon Brasil ou no Facebook de Kindle Direct Publishing. Todas as mesas são gratuitas, e não requerem inscrição prévia.