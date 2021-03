Programações on-line oferecem diversão para o público infantil

Sábado, 6, é dia dos pequenos na programação da série Crianças #EmCasaComSesc, que em 2021 acontece em novo horário: às 15h. Direto da biblioteca Sesc Santo Amaro, o escritor, contador de histórias e pesquisador de literatura infantil e tradição oral, Giba Pedroza, apresenta "No Colo da Menina Infância". O espetáculo de narrativas, poemas e cantigas celebra a infância e é formado por obras de autores como Pedro Bandeira, Tatiana Belinky (1919-2013) e do próprio Giba Pedroza.

O IC para Crianças apresenta aos sábados, às 11h, o músico, ator e fundador da Trupe Trupé, Filipe Edmo. No dia 6 de março, ele chama o pessoal para construir um jogo de tabuleiro. As duas atividades acontecem tanto no site (www.itaucultural.org.br) quanto no Youtube da organização.

O Voz Festival – Arte e Diálogo reúne artistas da cena independente, como a apresentadora do programa de TV Drag Me As A Queen Rita Von Hunty, passando pela produtora e influenciadora digital Dandara Pagu e o cantor e compositor Chico Salem. Até este sábado, dia 6, uma programação artística de música e poesia, entrelaçada com rodas de conversas. A transmissão será gratuita, ao vivo, através do canal do festival no YouTube, com audiodescrição e posteriormente legendada.

As noites de quinta-feira ficaram ainda mais animadas no ShowIn. Agora todas as semanas a plataforma transmite ao vivo o programa Mistura Geral, com muita música, entrevistas, humor e o ator Eri Johnson no comando. No sábado, quem tem encontro marcado no ShowIn é o DJ Ricco, que esta semana fará um set recheado de sucessos do Rock Nacional. A live começa às 20 horas.

Entre os dias 6 e 13 de março, o Museu de Arte Moderna de São Paulo promove o Festival Corpo Palavra, projeto on-line que vai reunir no canal do MAM no YouTube diferentes manifestações artísticas que têm em sua concepção a intersecção entre o corpo e a palavra. A programação traz grupos como Slam do Corpo, Slam das Minas, Cia Cabelo de Maria e OCA Escola Cultural - Todas as apresentações acontecerão a partir das 19h, com duração de 20 a 90 minutos, e apresentações acessíveis em libras.

O 1º Festival Literário Infantojuvenil da Casa (Fliic) é realizado até domingo, 7, de 10h às 20h, oferecendo atividades online e gratuitas. Todas as atividades serão realizadas via streaming pelo Youtube Casa de Cultura do Parque, com acesso universal e gratuito, e contarão com intérprete de libras. Ao final do evento, os vídeos serão legendados e disponibilizados no site da Casa de Cultura do Parque. Durante o festival, as editoras parceiras oferecerão descontos em seus catálogos.

Festival reúne escritores para crianças (J. Bosco/ O Liberal)

O 1º dh fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos acontece de 7 a 14 de março, de forma online e gratuita, via plataformas e redes sociais. A programação reúne filmes, performances musicais e debates de diversas temáticas ligadas aos Direitos Humanos com apresentações musicais exclusivas de nomes como Chico César, Tássia Reis, coletivo Baile em Chernobyl e Kunumi MC.

Um ciclo de debates reúne personalidades como o fotógrafo Sebastião Salgado, a romancista Conceição Evaristo, o escritor Ailton Krenak, a cineasta Tata Amaral e o documentarista chileno Patrício Guzmán. A abertura acontece no dia 7/03 (domingo), às 19h, com apresentação do músico Chico César, seguida de exibições de filmes.

Empreendedores e pesquisadores negros da Amazônia lançam o aplicativo para celulares Afromap, uma vitrine baseada na geolocalização. A novidade será apresentada em um festival on-line e gratuito, que ocorre entre os dias 8 e 28 de março de 2021, nas plataformas do projeto disponíveis em https://linktr.ee/AFROMAP. O que vai rolar? Diálogos, músicas, performances, cursos, workshops e feira de produtos do Empreendedorismo negro.

Durante o período de distanciamento social, as atividades da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás estão sendo realizadas de forma virtual. As atividades são gratuitas e para participar é preciso solicitar nos telefones (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451. No dia 8, às 20h, o público irá conferir a história de um circo diferente e muito divertido. A autoria é de Cíntia Euvert, com contação feita por Sulivan Wainer Neto.