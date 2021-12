Fantasia, magia e tecnologia invadem a Feira do Livro

Aventuras, reviravoltas e fantasias são os temas centrais dos contos escritos por Milena Lima Costa, de 17 anos. A jovem escritora, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), lançou seu primeiro livro nesta quinta-feira (02), na 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Com 179 contos escritos, ela separou quadro deles para compor a sua primeira obra: "Histórias de Milena".

"O Bicho-Papão Brincalhão", "O Menino Lucas e o Monstro Negro", "Quem Foi?" e "Um Problema Gigante" são as narrativas escolhidas para o lançamento.

“As histórias que eu escrevo são inspiradas nas coisas que eu leio e assisto. Por exemplo o ‘O Bicho-Papão Brincalhão’ é inspirado no folclore brasileiro, mas ao invés de assustar as crianças ele faz elas riem. Ele é inverso ao da lenda”, contou a jovem escritora.

Perto dos exemplares de "Histórias de Milena", está um caderno, dentro de caneta azul, a escritora anota todos as histórias que já escreveu. Ao todo, 179, marcadas ao lado da numeração e dos nomes, algumas têm um rabisco vermelho, que sinalizam a finalização dela.

Após o computador da escritora quebrar, ela passou a utilizar seu caderno para catalogar os contos e escrever as novas histórias. Mas na memória, Milena sabe contar todas que já escreveu.

A escritora não esconde a felicidade de lançar sua primeira obra, e faz questão de contar que esse sempre foi o seu maior sonho. Diante de tantas que já estão escritas, "Histórias de Milena" certamente terá outras edições.

Ela conta que descobriu o mundo da fantasia em uma brincadeira de criança, quando imaginava dezenas de possibilidades para uma situação. “Eu e a minha irmã Bia inventamos uma brincadeira chamada ‘era uma vez’, contávamos histórias inventadas uma para outra”, relembra.

Para o presidente da Imprensa Oficial do Estado, Jorge Panzera, é uma satisfação poder receber entre os lançamentos do estande da Ioepa uma jovem e talentosa contadora de histórias. "Que ela possa inspirar muitos jovens escritores nessa nobre missão de que é escrever livros".

O lançamento de "Histórias de Milena" ocorreu no estande da Imprensa Oficial do Estado. O livro é um dos 30 lançamentos da editora Dalcidio Jurandir.

VALORIZAÇÃO

Beatriz Chaves, 22 anos, também esteve na 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes lançando dois livros: “A Deus Dará” e EnConTros”. Este primeiro é uma história de fantasia cheia de romance.

“Dois melhores amigos vivem em Belém, com uma vida normal, até que que no aniversário de 21 anos deles, acontece um acidente e eles descobrem que estão ligados em um mundo mágico”, explicou.

Beatriz Chaves lançou na 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, “A Deus Dará” e EnConTros". (Sidney Oliveira/O Liberal)

Para Beatriz a pandemia tornou as pessoas mais leitoras, já que é possível encontrar dezenas de pessoas espalhadas entre os estandes na feira e filas para entrar no local.

“Com o tempo um pouco mais livre, as pessoas passaram a ler para se distrair. E agora com a feira vejo muita gente procurando pela literatura nacional e paraense. Muitas pessoas que eu não conheço estão vindo me procurar pelo meu livro”, finalizou.

TECNOLOGIA

Entre tantos estandes lotados por leitores em busca de boas obras, em uma das esquinas da feira o “Amazon Maker – Aprender Fazendo” chama atenção. O estande que apresenta um pouco mais de tecnologia, com a robótica atiça a curiosidade dos visitantes.

O professor de matemática Jhonny Correa estava de olho em todos os movimentos dos robôs feitos de lego. Os movimentos e a construção dos objetos são para mostrar a lógica que é necessário na robótica.

Professor de matemática conhece mais sobre robótica. (Sidney Oliveira/O Liberal)

“A matemática é utilizada no dia a dia de forma efetiva, com as peças que vemos nos robôs podemos trabalhar contagem. Eu gosto muito de tecnologia e conhecer aqui me apresenta novas possibilidades”, disse o professor.

O espaço mostra um pouco da robótica que será ensinada nas turmas da “Usina da Paz”, o Amazon Maker” é um projeto de extensão da UFPA. Com o estande da feira, duas turmas já foram preenchidas e a última está quase esgotada. As aulas são gratuitas e estão disponíveis para crianças a partir de 12 anos.

Está e a primeira vez que a feira apresenta um estande com tecnologia, a intenção é levar para perto do público e mostrar como pode ser o aprendizado. Demonstração de como é feita a impressão 3D, processo de criação para essa impressão, lógica, casa inteligente e demonstração de robôs, estão disponíveis no estande. Tudo que está exposto é resultado do construção dos próprios alunos.

“Existe a possibilidade de ter um conhecimento diferente, e ele está próximo. A robótica não é só para brincar, aqui é possível entender que para chegar a um determinado objetivo precisar ter uma lógica e um caminho a ser percorrido”, explicou o professor de robótica e impressão 3D, Alcides Simião.

Alcides Simião é professor de robótica e impressão 3D. (Sidney Oliveira/O Liberal)

Crianças e adolescente se encantam quando conseguem fazer um robô caminhar ou parar apenas com palmas ou quando as luzes de uma casa são acessas por meio de voz, tudo isso é demonstrado no “Amazon Maker – Aprender Fazendo”.

“A curiosidade é o que chama. O público que passa por aqui chega curioso para entender todo o processo. Explicamos como tudo funciona. Outra coisa que prende a atenção são as possibilidades, como um comando de voz consegue realizar determinada função. Isso aguça muito o desejo das pessoas”, contou Alcides.

AGENDE- SE

Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: até 5/12

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)

Mais informações: https://feiradolivroedasmultivozes.com.br/