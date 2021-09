Ex-BBB paraense Diego Sabádo lança livro infantil nesta sexta

A Semana do Livro e da Biblioteca, do Sesi São Paulo, segue com programação de debates e palestras, de segunda a sexta. Até 1º de outubro contará com uma série de encontros com temáticas como histórias em quadrinhos, literatura de terror, além de uma palestra com Júlio Emílio Braz, autor homenageado da Selibi 2021. Informações: https://www.sesisp.org.br/.

Começará nesta sexta, 1, às 9h, o I Seminário de Educação Patrimonial de Vigia. O evento acontecerá na Sede Literária Cinco de Agosto, em Vigia de Nazaré, e terminará no sábado, 2, com a inauguração da exposição de documentos antigos.

O livro “Chulé de Abacate e outras fábulas do menino Eduardo e seu amigo piolho", de diego Sabádo, será lançado nesta sexta, 1, às 20h, no Sábado’s Recepções (Tv. Barão de Mamoré, 439, entre Mundurucus e Paes de Souza - Guamá). A entrada é gratuita.

O projeto “Belém Fashion 405”, da designer Jacke Carvalho, promove um desfile em homenagem ao estado do Pará com projeção mapeada em um prédio na rua Tiradentes esquina com a Doca. O evento acontecerá no sábado, 2, às 19h. Informações: @jackecarvalhodesigndemoda no instagram.

No sábado, 2, e domingo, 3, acontecerá o festival Tempero de Origem, no Parque da Residência (Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás). A programação contará com shows de Joelma Kláudia e Mariza Black, além de outras atividades que envolvem culinária com chefs de cozinha.

Programação do Circular está de volta neste domingo (Otávio Henriques/ Divulgação)

O projeto Circular realiza no domingo, 3, a sua 37ª edição com programação diversa nos três bairros de Belém: Campina, Cidade Velha e Reduto. O evento será transmitido de forma híbrida, das 8h às 20h. Mais informações e programação completa: https://www.projetocircular.org/.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

O 3º Cortejo Visagento acontecerá este ano, no dia 31 de outubro, com concentração no cemitério de Santa Izabel (Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 896 - São Brás), à meia-noite. Para mais informações: @lendasdaamazonia no instagram.

II Cortejo Visagento reuniu diversos fantasiados pelas ruas do bairro do Guamá (Cristino Martins/O Liberal)

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.