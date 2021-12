Escritora Cida Pedrosa é convidada do projeto Paiol Literário

Um site exclusivo marca a volta do Paiol Literário, projeto que promove conversas com autores brasileiros. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. A próxima convidada é Cida Pedrosa (7/12).

Todas as terças-feiras de dezembro a Casa da Cultura apresenta contação de histórias para o público. No dia 7, às 20h, será apresentada a história “Os três lobinhos e o porco mau”. Informações: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

O Itaú Cultural apresenta no dia 8 de dezembro a leitura de “Que os Mortos Enterrem Seus Mortos”. A transmissão será às 20h no Zoom. Ingressos disponíveis no Sympla.

Maria Fernanda Cândido e Helena Ranaldi estão na programação virtual do Itaú Cultural (Divulgação)

O ator paraense Cacá Carvalho lança o filme “Leonardo da Vinci - a Obra Oculta”, que será exibido no youtube da Corpo Prateado, às 20h. A programação segue até 8 de dezembro.

Em comemoração ao aniversário da Curro Velho e da Casa da Linguagem, será realizada uma programação com shows, teatro e workshops. A programação segue até 9 de dezembro. Informações: @currovelho no instagram.

O Festival Amazônia Mapping oferece oficinas, apresentações artísticas e imersão em processos criativos de forma on-line nos dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro no youtube do festival.

A radionovela “O Idiota”, em homenagem aos 200 anos do nascimento de Fiodor Dostoievski tem episódios diários às 20h. Informações: https://institutocasacomum.org.

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.