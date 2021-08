Escritor Paulo Scott é o próximo convidado do Paiol Literário

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Paulo Scott (3/08), Veronica Stigger (8/09), Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

Continua nesta quarta, 4, às 17h, a Roda de Leitura, uma programação quinzenal de incentivo à leitura dedicada a adultos leitores, a partir de textos curtos de poesia e prosa. A transmissão via Zoom. Reserva de ingressos pela plataforma Sympla.

A 8ª edição de Todos os gêneros: Mostra de Arte e Diversidade acontece de 4 a 15 de agosto, com diversas apresentações artísticas. Para acesso: https://www.itaucultural.org.br/.

O escritor Lino Arruda, realizará lives a partir de quarta-feira, 4, sempre às 20h, com diversos convidados para tratar de assuntos que contemplam seu novo livro em quadrinhos - Monstrans: experimentando horrormônios. Para mais informações: @monstrans_hq no instagram.

O projeto Modernismo Hoje lança uma programação exclusiva com duração de aproximadamente 18 meses e que vai envolver todas as instituições da pasta. A transmissão acontecerá através da plataforma (#CulturaEmCasa). A programação acontece todas as sextas-feiras, sempre às 20h.

A banda Soul da Paz fará uma série de lives em seu canal do youtube com entrevistas de artistas e personalidades. As apresentações serão musicais, com o show da banda, e bate-papo com os convidados. No dia 1º de setembro, os convidados serão Bruno Gouveia e Derico (Programa do Jô Soares) Para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=CHWxScj9dbo.