Escritor Laurentino Gomes lança novo livro durante live

A programação virtual de contação de história da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, terá “Em noite de ladainha”, no dia 22/06; e “Raiva”, no dia 29/06. Esta última contará com a participação de um intérprete de Libras – Língua Brasileira de Sinais. Os eventos são gratuitos e on-line. Qualquer pessoa com acesso à internet pode participar. Basta enviar mensagem ou ligar para um desses números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

#Livecomavila traz, no dia 23/06, quarta-feira, o premiado escritor Laurentino Gomes, autor dos best-sellers "1808", "1822" e "1889", e sete vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura, que lança "Escravidão Volume II", pela Globo Livros, o tão esperado segundo volume da trilogia "Escravidão".

Lançamento virtual do Livro “Andurá: onde tu é e não é”, de João de Jesus Paes Loureiro, dia 23 de junho, pela livraria Fox.

Paes Loureiro lança Andurá, seu novo livro, nesta semana (Cláudio Pinheiro)

A Casa Museu Ema Klabin promove o programa gratuito e on-line “Encontro com escritores: outros olhares”, via plataforma Zoom Meetings, sempre às quartas-feiras com inscrições no site emaklabin.org.br. A última convidada é Selma Maria Kuasne (30 de junho, das 17h às 18h30). Após a transmissão ao vivo, os programas ficarão disponíveis nas plataformas digitais da casa museu. Cada encontro terá 95 vagas.

O Museu de Arte Moderna de São Paulo, em parceria com a Microsoft e a Agência Africa, lançou o projeto educativo no jogo Minecraft chamado “MAM no Minecraft”. O objetivo é oferecer experiências únicas aos jogadores ao combinar arte, educação e games, com reproduções do espaço do museu e de obras do acervo, jogos pedagógicos, atividades lúdicas e propostas de aulas. A experiência traz um filme feito dentro do game com narração de Lázaro Ramos. Confira na plataforma https://education.minecraft.net/ e no site do MAM.

Projeto MAM no Minecraft reúne várias atividades (Leonardo Sang/ Divulgação)

Permanecem abertas as inscrições ao 63º Prêmio Jabuti até às 18h do próximo dia 1º de julho (horário de Brasília). Este ano, o editor e tradutor Marcos Marcionilo assume a curadoria da premiação. As inscrições podem ser feitas pelo link da Câmara Brasileira do Livro: https://www.cblservicos.org.br/, no qual é preciso ter ou criar um login e senha antes de selecionar “Prêmio Jabuti”. Os vencedores das categorias Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação levarão uma estatueta e o prêmio de R$ 5 mil cada; e o vencedor de Livro no Ano, a estatueta e R$ 100 mil.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Marília Garcia (6/julho), Paulo Scott (3/agosto), Veronica Stigger (8/setembro), Edyr Augusto (5/outubro), Patrícia Melo (9/novembro) e Cida Pedrosa (7/dezembro). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.