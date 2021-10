Escritora Djamila Ribeiro encerra séries de lives do Prêmio Jabuti

A Câmara Brasileira do Livro promove uma série de lives, com escritores, que anteciparão o 63º Prêmio Jabuti. Os bate-papos acontecerão no canal do YouTube da CBL, até 28 de outubro. A programação terá, no dia 27, às 19h, Ignácio de Loyola Brandão e no dia 28, às 19h, Djamila Ribeiro.

A websérie documental “Círio. Outras Perspectivas” terá novo episódio no dia 27 de outubro, sempre às 19 horas no canal no youtube da Melé Produções.

A Casa de Cultura Canaã dos Carajás, apresenta, no dia 27, programação com temática da diversidade e do respeito às pessoas a partir da história de dois surdos que por muito tempo tentaram fazer amigos, mas se sentiam excluídos, até́ o dia em que perceberam que poderiam ser felizes sem precisar se encaixar em padrões sociais pré-estabelecidos.

Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza uma série de ações (Divulgação)

O escritor Ullisses Campbell fará uma noite de autógrafos do seu livro “Elize Matsunaga: A mulher que matou o marido”. O evento acontecerá nesta quinta, 28, das 18h30 às 21h30, na livraria Leitura, no Shopping Pátio Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos).

O experimento audiovisual “Mulheres das Cavernas”, do grupo Las Cabaças, terá a sua estreia amanhã, 28. O projeto reflete o passado de mulheres que viveram em cavernas amazônicas há 12 mil anos. A transmissão acontecerá às 21h, no youtube do grupo e ficará disponível no site até 8 de novembro.

Nesta quinta, 28, é realizado o projeto “Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras”. O ator Jairo Klein será o convidado da live. A transmissão será às 19h, no link: www.facebook.com/artedapalavrasesc.

O Itaú Cultural Play apresenta programação especial para o público infantil durante o mês de outubro. No IC para crianças está disponível uma playlist com 10 vídeos que resgatam os melhores audiovisuais do projeto Expedição Brasiliana.

II Cortejo Visagento reuniu diversos fantasiados pelas ruas do bairro do Guamá (Cristino Martins/O Liberal)

O 3º Cortejo Visagento acontecerá este ano, no dia 31 de outubro, com concentração no cemitério de Santa Izabel (Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 896 - São Brás), à meia-noite. Para mais informações: @lendasdaamazonia no instagram.

A websérie “Mary e os Monstros Marinhos” é exibida às 11h, no canal no youtube do Sesc Santo Amaro até 6 de novembro, todos os sábados no mesmo horário.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.