Escritor Edyr Augusto Proença participa de live do Paiol Literário

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

A partir de terça, 5, o Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto) realizará um desfile projetado para homenagear a cultura paraense. O evento vai até quinta, 7, das 19h às 21h, e contará com a apresentação da cantora Marina Morais.

A Câmara Brasileira do Livro promove uma série de lives, com escritores, que anteciparão o 63º Prêmio Jabuti. Os bate-papos acontecerão no canal do YouTube da CBL, a partir de quarta, 6, até 28 de outubro.

A websérie “Mary e os Monstros Marinhos” estreia no dia 9 de outubro, às 11h, no canal no youtube do Sesc Santo Amaro. As exibições acontecerão até 6 de novembro, todos os sábados no mesmo horário.

A Livraria Fox (Dr. Moraes, 584) promove uma programação especial do Círio com vendas de plantas, customização de cartazes, programação infantil, oficinas artísticas, entre outros. As atividades acontecerão até sábado, 9. Informações: @foxbelem no instagram.

O 3º Cortejo Visagento acontecerá este ano, no dia 31 de outubro, com concentração no cemitério de Santa Izabel (Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 896 - São Brás), à meia-noite. Para mais informações: @lendasdaamazonia no instagram.

II Cortejo Visagento reuniu diversos fantasiados pelas ruas do bairro do Guamá (Cristino Martins/O Liberal)

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.