Casa de Cultura homenageia Clarice Lispector em contação de história virtual

A programação virtual de contação de história da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, terá “Raiva”, no dia 29/06, com a participação de um intérprete de Libras – Língua Brasileira de Sinais. Os eventos são gratuitos e on-line. Qualquer pessoa com acesso à internet pode participar. Basta enviar mensagem ou ligar para um desses números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A Casa Museu Ema Klabin promove o programa gratuito e on-line “Encontro com escritores: outros olhares”, via plataforma Zoom Meetings, sempre às quartas-feiras com inscrições no site emaklabin.org.br. A última convidada é Selma Maria Kuasne (30 de junho, das 17h às 18h30). Após a transmissão ao vivo, os programas ficarão disponíveis nas plataformas digitais da casa museu. Cada encontro terá 95 vagas.

Escritora Selma Maria Kuasne é atração no dia 30/06 (Divulgação)

O Museu de Arte Moderna de São Paulo, em parceria com a Microsoft e a Agência Africa, lançou o projeto educativo no jogo Minecraft chamado “MAM no Minecraft”. O objetivo é oferecer experiências únicas aos jogadores ao combinar arte, educação e games, com reproduções do espaço do museu e de obras do acervo, jogos pedagógicos, atividades lúdicas e propostas de aulas. A experiência traz um filme feito dentro do game com narração de Lázaro Ramos. Confira na plataforma https://education.minecraft.net/ e no site do MAM.

Permanecem abertas as inscrições ao 63º Prêmio Jabuti até às 18h do próximo dia 1º de julho (horário de Brasília). Este ano, o editor e tradutor Marcos Marcionilo assume a curadoria da premiação. As inscrições podem ser feitas pelo link da Câmara Brasileira do Livro: https://www.cblservicos.org.br/, no qual é preciso ter ou criar um login e senha antes de selecionar “Prêmio Jabuti”. Os vencedores das categorias Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação levarão uma estatueta e o prêmio de R$ 5 mil cada; e o vencedor de Livro no Ano, a estatueta e R$ 100 mil.

O 9º Festival Literário no Vale do Ribeira (FLI) reúne literatura, música, culinária e cultura popular da região até 3 de julho. A programação é virtual e será transmitida pelo Youtube, Facebook e Instagram de Oficinas Culturais. Entre os convidados deste ano estão Criolo, Kiusam de Oliveira, Itamar Vieira Junior, Susy Shock, Cacique Babau, Preta Ferreira, Rincon Sapiência, Tulipa Ruiz, Bianca Santana, Marcelino Freire, Carla Akotirene, Kaká Werá, Alessandra Devulsky, Leandrinha Du Art e Nilce de Pontes Pereira.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Marília Garcia (6/julho), Paulo Scott (3/agosto), Veronica Stigger (8/setembro), Edyr Augusto (5/outubro), Patrícia Melo (9/novembro) e Cida Pedrosa (7/dezembro). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.