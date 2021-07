Casa da Cultura de Canaã dos Carajás segue com contação de histórias em julho

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, durante todo o mês de julho, estará realizando contação de histórias infantis de forma virtual. A cada terça-feira, às 20h, o espectador recebe o vídeo pelo WhatsApp e pode assisti-lo pelo celular, televisão ou notebook. Para ter acesso, basta enviar mensagem ou ligar para os números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

O documentário “Guál Dídimo 2010-2020: Uma Década de Teatro em Belém/PA” estreia nest terça-feira, 27, às 14 horas, no canal Mostra Sesc Aldir Blanc Secult PA, no YouTube, e traz uma síntese das principais produções teatrais realizadas pelo diretor e dramaturgo Guál Dídimo.

O projeto Nação Ogan fará uma série de programações, em homenagem à Passagem Pedreirinha, rua do bairro Guamá. Na quarta, 28, todo o cronograma dos eventos será apresentado, bem como a história entre o Nação Ogan e a Passagem Pedreirinha que será narrada na live de bate-papo "Nação Ogan e Pedreirinha: o contexto", realizada pelo Youtube do grupo, a partir de 20h, com acesso gratuito.

O Grupo Nação Organ organiza programação especial (Divulgação)

A banda Soul da Paz fará uma série de lives em seu canal do youtube com entrevistas de artistas e personalidades. As apresentações serão musicais, com o show da banda, e bate-papo com os convidados. Na quinta, 29, os convidados serão Tahíde e Sandro Luiz (Lider Umbamdista). Para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=CHWxScj9dbo.

Victor Han, primeiro K-Idol brasileiro é atração confirmada no K-Expo, maior festival de cultura sul coreana da América Latina, que terá sua abertura na quinta, 29, às 18h. O festival será transmitido gratuitamente pelo link, e vai até 1 de agosto.

O festival de artes cênicas Brincando na Praça anuncia o line-up completo de sua segunda edição, que acontece até 1 de agosto, com uma programação completamente on-line e gratuita. O evento reúne apresentações circenses, dança, música, teatro e diversas oficinas; a transmissão será através do Facebook e Youtube da Muda Cultural, às 15h.

O projeto Modernismo Hoje lança uma programação exclusiva com duração de aproximadamente 18 meses e que vai envolver todas as instituições da pasta. A transmissão acontecerá através da plataforma (#CulturaEmCasa). A programação será em todas as sextas-feiras, sempre às 20h.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Paulo Scott (3/agosto), Veronica Stigger (8/setembro), Edyr Augusto (5/outubro), Patrícia Melo (9/novembro) e Cida Pedrosa (7/dezembro). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.