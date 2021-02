Café Filosófico tem edição especial com Monja Coen, Leandro Karnal e mais pensadores

O Café Filosófico CPFL realiza no dia 23 de fevereiro, às 18h, em parceria com a Papirus Editora, uma edição especial com quatro grandes pensadores contemporâneos brasileiros: Monja Coen, Clóvis de Barros Filho, Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella. Com o tema “Quatro x quatro: Reflexões para bem pensar, bem sentir, bem agir e bem viver”, este Café vai debater o conteúdo de cinco livros escritos pelo quarteto e que agregam reflexões sobre a vida. O Café Filosófico CPFL é inédito e ao vivo, transmitido pelo canal do programa no Youtube (youtube.com/CafeFilosofico) e na página do Instituto CPFL, no Facebook (facebook.com/InstitutoCPFL). Informações: institutocpfl.org.br.

O primeiro Papo de Expertise promovido pelo Teatro do Sesi em 2021 será dedicado para homenagear a vida e obra do professor paraense Benedito Nunes, falecido em fevereiro de 2011. A live ‘Professor Benedito Nunes: o eterno aprendiz’ será realizada no dia 25 de fevereiro, com início às 16h30 e transmissão ao vivo no www.youtube.com/teatrodosesipara. A mediação será realizada por Ana Catarina Brito, e os convidados são Lilia Silvestre Chaves, Andréa Sanjad, Nelson Sanjad e a participação do tenor João Augusto Ó de Almeida, que fará a leitura dramatizada de alguns textos de Benedito.

O Voz Festival – Arte e Diálogo reúne artistas da cena independente, como a apresentadora do programa de TV Drag Me As A Queen Rita Von Hunty, passando pela produtora e influenciadora digital Dandara Pagu e o cantor e compositor Chico Salem. Serão quatro dias – 3, 4, 5 e 6 de março – com uma programação artística de música e poesia, entrelaçada com rodas de conversas. A transmissão será gratuita, ao vivo, através do canal do festival no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIJIF-b_eTFtUAARDcYsBXg), com audiodescrição e posteriormente legendada. O evento será aberto no dia 3/03, com show de Chico Salem e banda, às 20h30.