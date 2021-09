O 12º Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico oferece diversas programações com debates, workshops e atividades de formação, com o tema "Assédio Não" e com um olhar 100% de mulheres. O evento segue até dia 16/09. Para informações e inscrições: https://www.cinefantasy.com.br/.

O 1º Festival Virtual Batman Day será realizado no dia 18 de setembro, no canal no youtube ‘Histórias do Cinema’. A programação do evento começa às 11h, com entrevistas de especialistas, fãs e profissionais ligados ao personagem.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.