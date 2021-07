Últimos dias para conferir a exposição 'BR Toys Collections' em Belém

A exposição “BR Toys Collections” está em cartaz no 2° piso do Castanheira Shopping com mais de 400 miniaturas de super-heróis dos cinemas e dos quadrinhos, além de personalidades da música, do esporte e do cinema. As miniaturas, conhecidas como action figures, chamam a atenção pelo realismo impressionante. A exposição fica aberta para visitação até 10 de julho, das 10h às 22h, de segunda a sábado; e de 14h às 22h, aos domingos.

Heróis da Marvel estão em exposição (Divulgação / Fernando Sette)

A 15ª Bienal Naïfs do Brasil, em cartaz no Sesc Piracicaba, acaba de ganhar uma versão digital em 360º. O tour virtual reúne 250 imagens das obras que compõem a exposição e traz uma experiência imersiva, que leva o público para perto das obras proporcionando ângulos e perspectivas distintas dos trabalhos, e também uma experiência expansiva, com dinâmica semelhante ao Google Street View, possibilitando uma visita que começa na fachada do Sesc Piracicaba e prossegue por seu espaço expositivo. Visitação até 25 de julho de 2021.

A exposição “Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio” foi reaberta à visitação virtual gratuita até o dia 30 de julho. A mostra já recebeu meio milhão de visitantes na plataforma www.exposicaodavinci500anos.com.br, que permite o acesso fácil e simultâneo de grande público, proporcionando experiência multissensorial, com vista de 360 graus e realidade aumentada, além de animações em alta definição e de áudios e vídeos exclusivos. A seção “Segredos de Mona Lisa” traz uma análise científica da pintura mais famosa do mundo realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.

A Pinacoteca de São Paulo apresenta para o público a inédita série audiovisual “Segredos”, que aborda a origem, essência e perspectivas do hip hop nacional. A produção é um projeto idealizado pelos artistas OSGEMEOS, Gustavo e Otávio Pandolfo, e conta com 4 episódios, sendo aproximadamente 20 minutos cada, que serão disponibilizados gratuitamente todas as quintas-feiras às 20h, no canal do YouTube da Pinacoteca. Após o tour virtual e a visita educativa online, ambos já disponíveis no site do museu, a série documental é mais um desdobramento da exitosa exposição OSGEMEOS: “Segredos”, em cartaz até 9 de agosto de 2021, na Pinacoteca de São Paulo.

Instalação realizada para o octógono da Pinacoteca de São Paulo (Levy Fanan/ Divulgação)

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.