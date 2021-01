Últimos dias de visitação da mostra virtual 'Coletividade Negra'

Até dia 1º de Fevereiro, a exposição virtual Coletividade Negra conta com os trabalhos de da fotógrafa Márvila Araújo, e do artista visual Luciano Feijão disponíveis para visitação.

A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale.

O público também pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras.

A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site itaucultural.org.br. A exposição segue disponível até 30 de maio.