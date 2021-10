Exposição virtual apresenta obras de Leonardo Da Vinci

A exposição Sensações do Círio está aberta ao público no Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto) até 10 de outubro. Serão apresentados vídeos, fotos e sons que remetem à festividade, além da corda oficial do translado.

O Sesc Pompeia lança, em sua plataforma online, a exposição Combater ficção com ficção. As próximas exposições são assinadas pelas criadoras digitais Aleta Valente (até 8/11), Raquel Kogan (de 9/11 a 20/12) e dão continuidade ao projeto 'Ofício:', iniciado em 2019 com o propósito de apresentar e investigar práticas do fazer artístico.Para ter acesso: por meio do site.

A mostra virtual “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio” está em exposição gratuitamente no site: www.exposicaodavinci500anos.com.br até dezembro deste ano. Haverá também uma programação com lives de bate-papo, de segunda a sexta, às 11h e às 14h, com agendamento prévio através do e-mail:educativoexp@mis-sp.org.br.

"O menino e o mundo lá fora" é uma das obras da exposição. (Mara Hermes / Divulgação)

As exposições fotográficas "Retratos de uma Pandemia" e "Belém que Ninguém vê" estão abertas à visitação, no Centro Cultural Atores em Cena (Av. Nª Sra. de Nazaré, 435 - Nazaré), até dezembro deste ano. Informações: @atoresemcena_ccac no instagram.

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.A exposição “The Khipu Keepers”, apresenta a escrita dos povos incas, de forma totalmente online, no site https://artsandculture.google.com. Para mais informações: https://brasil.googleblog.com/2021/07/artsandculture.escrita.incas.html.