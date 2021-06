Últimos dias de visitação à exposição 'Vida Sobre Rodas'

Projeto “Exposição Virtual - Sebastião Tapajós”, selecionado pelo edital de Artes Visuais Fotoativa e Secult-Pa, com apoio da Lei Aldir Blanc 2020, inicia com a realização de duas oficinas de fotografia, até 23 de junho.

A Casa4 Direções convida você a participar da visitação guiada pelo artista EME (@astroamazonico) da sua nova exposição “Vida Sobre Rodas”, na Galeria Semente, que fica na Casa Namata (@casa.namata) até o dia 27 de junho de 2021. As visitas guiadas pelo artista acontecem todas as sextas-feiras em 3 horários: 10h, 15h e 17h.

A Capela de Santo Antônio, em Brodowski, abriga a tela “Santo Antônio”, de Candido Portinari, que ganha exposição virtual realizada pelo Museu Casa de Portinari. A exposição Virtual: “Santo Antônio" está repleta de informações e dados históricos sobre a construção da primeira igreja matriz de Brodowski; tela Santo Antônio, de Portinari e sobre a Praça Candido Portinari, além de fotografias de obras do artista, pelas lentes do fotógrafo Leandro Lé, entre vários conteúdos da temática. As ações educativas da instituição e também o tour virtual permanecem de forma on-line pelas redes sociais e site (@museucasadeportinari e www.museucasadeportinari.org.br).

O Museu de Computação Odelar Leite Linhares, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, lançou a exposição virtual História dos Jogos Eletrônicos. No site é possível assistir a vídeos que narram a evolução dos jogos eletrônicos.

Está aberta a segunda edição da exposição ‘‘Projetos em Design Contemporâneo’’, que apresenta as experimentações dos alunos do curso de Design da Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa), no Shopping Bosque Grão Pará. A mostra fica aberta ao público até 4 de julho de 2021.

A 15ª Bienal Naïfs do Brasil, em cartaz no Sesc Piracicaba, acaba de ganhar uma versão digital em 360º. O tour virtual reúne 250 imagens das obras que compõem a exposição e traz uma experiência imersiva, que leva o público para perto das obras proporcionando ângulos e perspectivas distintas dos trabalhos, e também uma experiência expansiva, com dinâmica semelhante ao Google Street View, possibilitando uma visita que começa na fachada do Sesc Piracicaba e prossegue por seu espaço expositivo. Visitação até 25 de julho de 2021.

A exposição “Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio” foi reaberta à visitação virtual gratuita até o dia 30 de julho. A mostra já recebeu meio milhão de visitantes na plataforma www.exposicaodavinci500anos.com.br, que permite o acesso fácil e simultâneo de grande público, proporcionando experiência multissensorial, com vista de 360 graus e realidade aumentada, além de animações em alta definição e de áudios e vídeos exclusivos. A seção “Segredos de Mona Lisa” traz uma análise científica da pintura mais famosa do mundo realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.

A Pinacoteca de São Paulo apresenta para o público a inédita série audiovisual “Segredos”, que aborda a origem, essência e perspectivas do hip hop nacional. A produção é um projeto idealizado pelos artistas OSGEMEOS, Gustavo e Otávio Pandolfo, e conta com 4 episódios, sendo aproximadamente 20 minutos cada, que serão disponibilizados gratuitamente todas as quintas-feiras às 20h, no canal do YouTube da Pinacoteca. Após o tour virtual e a visita educativa online, ambos já disponíveis no site do museu, a série documental é mais um desdobramento da exitosa exposição OSGEMEOS: “Segredos”, em cartaz até 9 de agosto de 2021, na Pinacoteca de São Paulo.

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.