Obra do 'Falsificador Espanhol' é exibida em formato virtual

A Casa Museu Ema Klabin realiza a exposição virtual “O Falsificador Espanhol”, com duas folhas de pergaminho retiradas de livros de canto litúrgico autênticos do século XV que tiveram uma de suas páginas raspadas para a inclusão de novas ilustrações realizadas entre o final do século XIX e início do XX, em estilo medieval, por um artista conhecido como Falsificador Espanhol, até hoje anônimo. Assista no link https://emaklabin.org.br/o-falsificador-espanhol e no Instagram @emaklabin.

O Museu do Ipiranga permite que a população acompanhe as obras de restauro e ampliação do Edifício-Monumento em detalhes. Para isso, acaba de ser lançado o Passeio Virtual Museu do Ipiranga 2021. O tour digital consiste na captação de imagens por câmeras 360° em vários ambientes do edifício e do canteiro de obras, permitindo uma visão plena do andamento da reforma. As câmeras serão atualizadas, em princípio, mensalmente. Desta forma, o público terá contato com as transformações dos ambientes e até mesmo com as adversidades que as equipes enfrentam no dia a dia. O passeio inclui espaços icônicos do Museu, como o Salão Nobre e o saguão principal, bem como áreas antes restritas para os visitantes, como a cobertura.

A Pinacoteca de São Paulo divulga a aguardada experiência virtual em 360º da mega exposição OSGEMEOS: Segredos. O tour gratuito e disponível no site do museu, www.pinacoteca.org.br/tourvirtualosgemeos/, garante a todos no Brasil e exterior a possibilidade de navegar pelos mais de 1000 itens do rico imaginário dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo e os 10 espaços dedicados à mostra (7 salas expositivas, octógono, hall e pátio).

Instalação de Os Gêmeos realizada para o octógono da Pinacoteca de São Paulo (Levy Fanan/ Divulgação)



O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro lança o projeto MAM Rio 3D, de visitas virtuais pelas exposições. A iniciativa será aberta com cinco mostras recentemente realizadas pelo museu e, gradativamente, outras exposições serão disponibilizadas ao público. Em cartaz, a panorâmica “Irmãos Campana - 35 Revoluções”; a mostra de acervo Realce; a exposição Cosmococa - programa in progress: núcleo poético de Quasi-Cinema; a recente “Hélio Oiticica: a dança na minha experiência”, e a obra “Bandeira brasileira” (2019-2021), do carnavalesco Leandro Vieira. Link: https://www.mam.rio/3D.

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site itaucultural.org.br. A exposição segue disponível até 30 de maio.

Exposição de Beatriz Milhazes segue aberta para tour virtual (Divulgação)

A 15ª Bienal Naïfs do Brasil, em cartaz no Sesc Piracicaba, acaba de ganhar uma versão digital em 360º. O tour virtual reúne 250 imagens das obras que compõem a exposição e traz uma experiência imersiva, que leva o público para perto das obras proporcionando ângulos e perspectivas distintas dos trabalhos, e também uma experiência expansiva, com dinâmica semelhante ao Google Street View, possibilitando uma visita que começa na fachada do Sesc Piracicaba e prossegue por seu espaço expositivo. Visitação até 25 de julho de 2021.

A exposição “Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio” foi reaberta à visitação virtual gratuita até o dia 30 de julho. A mostra já recebeu meio milhão de visitantes na plataforma www.exposicaodavinci500anos.com.br, que permite o acesso fácil e simultâneo de grande público, proporcionando experiência multissensorial, com vista de 360 graus e realidade aumentada, além de animações em alta definição e de áudios e vídeos exclusivos. A seção “Segredos de Mona Lisa” traz uma análise científica da pintura mais famosa do mundo realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.