Mostra 'Arte na Quarentena' seleciona artistas de todo o Brasil

A Mostra Museu: Arte na Quarentena está selecionando artistas de todo o Brasil que queiram integrar a exposição, centrada na produção realizada durante a pandemia. A ficha de inscrição está disponível no site https://www.mostramuseu.com e as obras podem ser cadastradas até o dia 5 de março nos formatos de vídeo ou imagem, podendo corresponder a variadas linguagens artísticas, como desenhos, esculturas, fotografias, grafites, gravuras, pinturas, poesias visuais, videoarte, colagens, instalações e performances. Feita a seleção, as obras serão exibidas a partir de abril não apenas na plataforma, como também em mobiliários urbanos de São Paulo, formando uma exposição a céu aberto.

A Feira de Empreendedorismo, Música e Artes na Amazônia (Femmea) chega para ampliar o debate e promover a capacitação de mulheres da região que estejam iniciando ou já tenham experiência no mercado. O evento será realizado de 8 a 14 de março de 2021. Informações, programação e inscrições: www.femea2021.com.br.

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site itaucultural.org.br. A exposição segue disponível até 30 de maio.