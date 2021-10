Festival 'Canta Anapu Fest Açaí' tem programação variada até este domingo

O Festival Fartura Gastronômica Du Brasil começa a programação a partir de sábado, 16, até 24 de outubro. Mais de 120 chefes serão apresentados on-line, além das atrações com aulas, dicas e shows que vão acontecer. A programação completa está disponível no site: (farturabrasil.com.br).

O "XVI Canta Anapu Fest Açaí", evento gospel que reúne música, cultura e artesanato, apresenta shows de artistas locais e nacionais, às margens do Rio Anapu Grande, no município de Igarapé-Miri. A programação vai até este domingo, 17.

A exposição fotográfica “Círio. Outras Perspectivas” está aberta à visitação na Galeria Benedito Nunes do Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré). As fotos ficarão expostas até 21 de outubro.

Nos próximos dias 29, 30 e 31 de outubro acontece o 2º Tattoo Week on-line. A programação apresentará concursos da área, trabalhos serão expostos e outras atividades serão apresentadas. O público poderá acessar a programação no youtube Tattoo Week Oficial, das 12h às 22h.

A Feira Internacional de Artesanato e Decoração (Feincartes) apresenta produtos de diversos países e regiões do Brasil e está acontecendo na Praça de Eventos, no piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052 - Mangueirão), das 10h às 22h. A programação segue até 30 de outubro.

A exposição “Vitrais e Mantos do Círio de Nazaré”, que reúne reproduções dos vitrais da Basílica Santuário e mantos oficiais que cobriram a imagem da Virgem de Nazaré, ficará aberta ao público até 31 de outubro, no 2º piso do Castanheira Shopping (Rodovia BR-316, Km 01 - Castanheira). Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 14h às 22h.

O Sesc Pompeia lança, em sua plataforma online, a exposição Combater ficção com ficção. As próximas exposições são assinadas pelas criadoras digitais Aleta Valente (até 8/11), Raquel Kogan (de 9/11 a 20/12) e dão continuidade ao projeto 'Ofício:', iniciado em 2019 com o propósito de apresentar e investigar práticas do fazer artístico.Para ter acesso: por meio do site.

A mostra virtual “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio” está em exposição gratuitamente no site: www.exposicaodavinci500anos.com.br até dezembro deste ano. Haverá também uma programação com lives de bate-papo, de segunda a sexta, às 11h e às 14h, com agendamento prévio através do e-mail:educativoexp@mis-sp.org.br.

As exposições fotográficas "Retratos de uma Pandemia" e "Belém que Ninguém vê" estão abertas à visitação, no Centro Cultural Atores em Cena (Av. Nª Sra. de Nazaré, 435 - Nazaré), até dezembro deste ano. Informações: @atoresemcena_ccac no instagram.

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.A exposição “The Khipu Keepers”, apresenta a escrita dos povos incas, de forma totalmente online, no site https://artsandculture.google.com. Para mais informações: https://brasil.googleblog.com/2021/07/artsandculture.escrita.incas.html.