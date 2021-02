Exposição que homenageia escolas de samba de Belém segue aberta para visitação

A exposição “Histórias de Carnaval com Escolas de Samba” está aberta até o dia 28 de fevereiro, com artigos e fantasias de cinco agremiações da cidade: Deixa Falar, Império Pedreirense, Matinha, Piratas da Batucada e Quem São Eles. A exposição está montada na praça 2 do Parque Shopping, localizado na avenida Augusto Montenegro, e a visitação para o público é gratuita das 10h às 22h.

Em projeto do Ateliê Casa Bracher (www.ateliecasabracher.com), no dia 27 de fevereiro, o pintor mineiro Carlos Bracher fará uma pintura ao vivo retratando o estilista conterrâneo Ronaldo Fraga. Todo o processo poderá ser acompanhado, a partir das 19h, com transmissão simultânea no YouTube, Facebook e Instagram do Ateliê Casa Bracher. A realização da pintura dura cerca de uma hora.

A maior representação de diversidade dentro da festa da padroeira dos paraenses é tema da exposição que ocupa a Galeria Benedito Nunes (Centur). “Fé na Diversidade” celebra a história de um dos mais antigos e importantes eventos do orgulho LGBTQIA+ no Brasil, a Festa da Chiquita. A exposição fica aberta ao público até 26 de fevereiro.

O Castanheira Shopping (BR-316 – Km 01 – S/N) recebe a exposição BR Toys Collections, que traz mais de quinhentas action figures de personagens famosos do cinema e dos quadrinhos, bem como da cultura pop em geral. A visitação vai até 28 de fevereiro na Praça Central (1º piso), de 10h às 22h. O evento geek apresenta ainda uma exposição fotográfica com mais de 30 imagens assinadas pelo fotógrafo Fernando Sette. Informações: (91) 4008 8100.

Em uma integração entre o Norte e o Centro-Oeste do Brasil, a Casa das Onze Janelas recebe a mostra "Conversas: resistência e convergência", que reúne trabalhos de 51 artistas que vivem e produzem nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Visitação de terça a domingo, de 9h às 17h, com gratuidade às terças-feiras.

A Mostra Museu: Arte na Quarentena está selecionando artistas de todo o Brasil que queiram integrar a exposição, centrada na produção realizada durante a pandemia. A ficha de inscrição está disponível no site https://www.mostramuseu.com e as obras podem ser cadastradas até o dia 5 de março nos formatos de vídeo ou imagem, podendo corresponder a variadas linguagens artísticas, como desenhos, esculturas, fotografias, grafites, gravuras, pinturas, poesias visuais, videoarte, colagens, instalações e performances. Feita a seleção, as obras serão exibidas a partir de abril não apenas na plataforma, como também em mobiliários urbanos de São Paulo, formando uma exposição a céu aberto.

A Feira de Empreendedorismo, Música e Artes na Amazônia (Femmea) chega para ampliar o debate e promover a capacitação de mulheres da região que estejam iniciando ou já tenham experiência no mercado. O evento será realizado de 8 a 14 de março de 2021. Informações, programação e inscrições: www.femea2021.com.br.

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site itaucultural.org.br. A exposição segue disponível até 30 de maio.