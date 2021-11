Exposição 'O silêncio geométrico da Casa' segue aberta à visitação

A exposição “Giraê! 10 anos de performance negra de Carlos Vera Cruz” está aberta ao público, no Térreo do Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré). A programação segue até 29 de novembro. Horários: das 9h às 15h.

O evento gastronômico “Prêmio Dólmã” acontecerá em Belém nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, no Espaço São José Liberto e Laboratório de Gastronomia da Unama. A programação terá workshops para o ensino e trocas de conhecimentos gastronômicos entre amantes da área e chefs do país inteiro. Informações: 983860803.

A mostra virtual “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio” está em exposição gratuitamente no site: www.exposicaodavinci500anos.com.br até dezembro deste ano. Haverá também uma programação com lives de bate-papo, de segunda a sexta, às 11h e às 14h, com agendamento prévio através do e-mail:educativoexp@mis-sp.org.br.

Mostra virtual traz detalhes sobre as principais obras de Leonardo Da Vinci, como o quadro 'A Última Ceia' (MIS Experience/ Divulgação)

As exposições fotográficas "Retratos de uma Pandemia" e "Belém que Ninguém vê" estão abertas à visitação, no Centro Cultural Atores em Cena (Av. Nª Sra. de Nazaré, 435 - Nazaré), até dezembro deste ano. Informações: @atoresemcena_ccac no instagram.

A exposição “Unheimlich: O silêncio geométrico da casa”, de Tadeu Lobato, está aberta ao público no Espaço Cultural Silveira Athias (Av. Alcindo Cacela, 1858 - Nazaré), até 10 de dezembro. Horários: segunda a sexta, das 9h às 12h e das 15h às 18h.

O Sesc Pompeia apresenta em sua plataforma on-line, a exposição “Combater ficção com ficção”. A próxima mostra é assinada pela criadora digital Raquel Kogan (até 20/12). Para assistir, acesse anexa.sescsp.org.br/oficio.

Projeto de Raquel Kogan apresentado no Sesc Pompeia (Reprodução)

A exposição “50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz”, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza (Unifor) por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue até 23 de dezembro.

A exposição “Caetés”, que traz fotografias dos costumes cotidianos de ribeirinhos, está aberta ao público na Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287). A programação segue até 6 de janeiro de 2022.

A exposição da Feira Natalina Artes do Mundo é exposta no Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052). Onze expositores apresentam produtos nacionais e internacionais até 6 de janeiro. Horário de funcionamento: seg a sáb, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h.