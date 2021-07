Exposição 'Leonardo Da Vinci - 500 anos de um Gênio' entra nos últimos dias de visitação virtual

A exposição “Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio” foi reaberta à visitação virtual gratuita até o dia 30 de julho. A mostra já recebeu meio milhão de visitantes na plataforma www.exposicaodavinci500anos.com.br, que permite o acesso fácil e simultâneo de grande público, proporcionando experiência multissensorial, com vista de 360 graus e realidade aumentada, além de animações em alta definição e de áudios e vídeos exclusivos. A seção “Segredos de Mona Lisa” traz uma análise científica da pintura mais famosa do mundo realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.

A fotógrafa Marcela Bonfim lança sua exposição de imagens e reflexões amazônicas "Madeira de Dentro. Madeira de Fora”, em plataforma on-line. São 150 imagens que registram parte do percurso documental que a ativista cultural fez em suas andanças por Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Acre e as fronteiras Bolívia / Peru. Para mais informações acesse o site https://www.madeiradedentro.com/.

A exposição “The Khipu Keepers”, apresenta a escrita dos povos incas, de forma totalmente online, no site https://artsandculture.google.com. Para mais informações: https://brasil.googleblog.com/2021/07/artsandculture.escrita.incas.html.

A Pinacoteca de São Paulo apresenta para o público a inédita série audiovisual “Segredos”, que aborda a origem, essência e perspectivas do hip hop nacional. A produção é um projeto idealizado pelos artistas OSGEMEOS, Gustavo e Otávio Pandolfo, e conta com 4 episódios, sendo aproximadamente 20 minutos cada, que serão disponibilizados gratuitamente todas as quintas-feiras às 20h, no canal do YouTube da Pinacoteca. Após o tour virtual e a visita educativa online, ambos já disponíveis no site do museu, a série documental é mais um desdobramento da exitosa exposição OSGEMEOS: “Segredos”, em cartaz até 9 de agosto de 2021, na Pinacoteca de São Paulo.

A exposição “Re x Pa” está aberta à visitação no Parque Shopping Belém, até o dia 8 de agosto; os 14 troféus, sete azulinos e sete bicolores, estarão à mostra para o público. A visitação é gratuita e ocorre diariamente das 10h às 22h.

O Sesc Pompeia lança, em sua plataforma online, a exposição Combater ficção com ficção. A mostra exibe ao público postagens de imagens, vídeos e textos do acervo do Instagram @newmemeseum, perfil anônimo criado no final de julho de 2020 que aborda, com humor e ironia, situações da arte e do campo cultural brasileiro. A mostra vai até o dia 16 de agosto. As próximas exposições são assinadas pelas criadoras digitais Roberta Carvalho (de 17/8 a 27/9), Aleta Valente (de 28/9 a 8/11), Raquel Kogan (de 9/11 a 20/12) e dão continuidade ao projeto 'Ofício:', iniciado em 2019 com o propósito de apresentar e investigar práticas do fazer artístico.Para ter acesso: por meio do site.

Casa das Onze Janelas recebe exposições sobre corpo e gênero (Divulgação)

As exposições 'Entre o vermelho, azul e o lilás' e “Suaves Brutalidades” podem ser visitadas no Museu das Onze Janelas até dia 30 de agosto, no horário das 9h às 17h, de terça a domingo.

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.