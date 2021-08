Exposição 'Grandes Histórias em Miniaturas' segue aberta à visitação até o dia 22

A exposição “Grandes Histórias em Miniaturas” está aberta à visitação no 2º piso do Castanheira Shopping ( BR 316 – Km 01 – S/N), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h, até domingo, 22.

As exposições 'Entre o vermelho, azul e o lilás' e “Suaves Brutalidades” podem ser visitadas no Museu das Onze Janelas até dia 30 de agosto, no horário das 9h às 17h, de terça a domingo.

A Galeria Digital da Fiesp recebe a "Mostra Museu: Arte na Quarentena", que apresenta obras de artistas nacionais e internacionais. O acesso é através do site: https://www.mostramuseu.com/. O evento acontece até dia 29 de agosto.

O Sesc Pompeia lança, em sua plataforma online, a exposição Combater ficção com ficção. A mostra exibe ao público postagens de imagens, vídeos e textos do acervo do Instagram @newmemeseum, perfil anônimo criado no final de julho de 2020 que aborda, com humor e ironia, situações da arte e do campo cultural brasileiro. A mostra vai até o dia 16 de agosto. As próximas exposições são assinadas pelas criadoras digitais Roberta Carvalho (de 17/8 a 27/9), Aleta Valente (de 28/9 a 8/11), Raquel Kogan (de 9/11 a 20/12) e dão continuidade ao projeto 'Ofício:', iniciado em 2019 com o propósito de apresentar e investigar práticas do fazer artístico.Para ter acesso: por meio do site.

A fotógrafa Marcela Bonfim lança sua exposição de imagens e reflexões amazônicas "Madeira de Dentro. Madeira de Fora”, em plataforma on-line. São 150 imagens que registram parte do percurso documental que a ativista cultural fez em suas andanças por Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Acre e as fronteiras Bolívia / Peru. Para mais informações acesse o site https://www.madeiradedentro.com/.

A exposição “The Khipu Keepers” apresenta a escrita dos povos incas, de forma totalmente on-line, através do site. Para mais informações.

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.A exposição “The Khipu Keepers”, apresenta a escrita dos povos incas, de forma totalmente online, no site https://artsandculture.google.com. Para mais informações: https://brasil.googleblog.com/2021/07/artsandculture.escrita.incas.html.