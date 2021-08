Exposição Feira de Artesanato Indígena do Xingu ganha edição virtual

Nesta quarta, 1, e quinta, 2, às 19h, será realizada a ExpoFAI XINGU Virtual (Exposição Feira de Artesanato Indígena do Xingu Virtual). As transmissões serão no perfil no instagram @curumimamazonia.

A exposição “PV Dias - Desarmonia”, contendo os trabalhos do paraense PV Dias, estará aberta ao público no sábado, 4. Para mais informações: @galeriasimonecadinelli no instagram.

A exposição “A Beleza na Escultura de Michelangelo” estará aberta ao público no Castanheira Shopping (Rodovia BR-316, Km 01 - Castanheira), até dia 26 de setembro.

Exposição apresenta passeio pela história de Michelangelo e sua influência na arte mundial (Museu Céu Aberto/Divulgação)

O Sesc Pompeia lança, em sua plataforma online, a exposição Combater ficção com ficção. As próximas exposições são assinadas pelas criadoras digitais Roberta Carvalho (até 27/9), Aleta Valente (de 28/9 a 8/11), Raquel Kogan (de 9/11 a 20/12) e dão continuidade ao projeto 'Ofício:', iniciado em 2019 com o propósito de apresentar e investigar práticas do fazer artístico.Para ter acesso: por meio do site.

A exposição fotográfica “Cães: a amizade é um laço valioso" está aberta ao público no Shopping Metrópole Ananindeua (Rodovia BR 316, nº 4.500, Km 04 - Coqueiro), até dia 30 de setembro. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h.

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.A exposição “The Khipu Keepers”, apresenta a escrita dos povos incas, de forma totalmente online, no site https://artsandculture.google.com. Para mais informações: https://brasil.googleblog.com/2021/07/artsandculture.escrita.incas.html.