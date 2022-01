Exposição BR Toys Collection está aberta no Shopping Metrópole Ananindeua

A exposição BR Toys Collection está aberta na Praça de eventos, piso L2. Shopping Metrópole Ananindeua – Br 316, km 4, até o dia 13 de fevereiro, de 10h às 22h, com uma programação especial que será realizada nos dias 22 e 23 de janeiro, a partir das 16h.

Disseminar a vivência nos Caetés com suas pequenas vilas, cidades e vilarejos é um dos principais objetivos da Exposição Caetés, que está aberta até o dia 22 de janeiro na Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287 - Batista Campos). A exposição apresenta imagens produzidas pelo fotógrafo e jornalista Fagner Damasceno, que retrata de maneira documental e fantasiosa a vivência daqueles que se banham nas águas dos rios do Pará.

Para celebrar a importante data, o Castanheira Shopping apresenta a exposição “Belém Viva Belém - Memórias do Nosso Jornalismo Impresso” ao longo de 200 anos. Com curadoria da Dra. e professora de História da Arte, Rosa Arraes, a grandiosa exposição ocupa o 2º e 3º pisos do shopping, com programação paralela envolvendo mesas de debates, até o dia 31 de janeiro.

Rosa Arraes, curadora da exposição “Belém Viva Belém - Memórias do Nosso Jornalismo Impresso” (Cristino Martins / O Liberal)

A exposição “A Belém de Cá”, produzida pelo fotógrafo Rogério Silva, segue aberta até o dia 31 de janeiro, das 10h às 22h, no Parque Shopping Belém. A exposição conta com 14 trabalhos do fotógrafo e busca apresentar pontos turísticos e o cotidiano de pessoas que moram em bairros como o Bengui, Entroncamento e Mangueirão.

O Museu de Arte Sacra, localizado no complexo Feliz Lusitânia, apresenta a exposição "Belém periférica: sonora e noturna", na Galeria Fidanza, com curadoria de Emanuel Franco e Nando Lima e fotografias de Dudu Lobato, Faustino Castro, Iza Girard, Nádia Borborema, Marcelo Kalif, Jorge Teixeira e Jader Moreira Rosana Teixeira. A exposição fica aberta até 14 de fevereiro.

A Japan House São Paulo promove a exposição “Japonésia” em Belém. A programação será no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N), até 6 de março de 2022. Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Valor: R$ 4 e R$ 2. Acesso gratuito às terças-feiras.

Exposição Japonésia Naoki Ishikawa Naoki Ishikawa Naoki Ishikawa Naoki Ishikawa Naoki Ishikawa Naoki Ishikawa

A Japan House São Paulo promove tours virtuais no mês de janeiro. O público pode acessar as exposições “Equilíbrio” (Daisy Balloon); “Parade – um pingo pingando, uma conta, um conto”; “Windowology: estudo de janelas no Japão”; “Japonésia” (de Naoki Ishikawa); “DŌ: o caminho de Shoko Kanazawa”; “Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão” e “O Fabuloso Universo de Tomo Koizumi”. Tudo fica disponível no site japanhousesp.com.br/tours-virtuais/.