Estação das Docas e Parque do Utinga têm programação para os namorados

A vivência do fotógrafo e educador Miguel Chikaoka nos deslocamentos de olhar para a cena teatral está na exposição virtual O Teatro Paraense 80/90: Fotografias de Miguel Chikaoka, da Kamara Kó Galeria, que abre ao público no dia 11 de junho, e integra a programação do projeto Circular Campina Cidade-Velha no domingo dia 13. Além da exposição virtual no site da galeria, o projeto traz ainda as oficinas Fotografia Ágil x Memória Volátil, 14 a 16 de junho, e Fotografia de Palco, 17 a 21 de junho, que foram voltadas sobretudo para alunos de escolas públicas. Chikaoka e os artistas curadores convidados participam de uma live no dia 19 de junho, às 19h, finalizando a programação.

A Estação das Docas e o Parque do Utinga oferecem programação gratuita alusiva ao Dia dos Namorados, com música e exposições. Na Estação, tem a exposição de fotografias de Carol Marques e o cenário para fotografias de Fátima Petrola, no Armazém 2. O horário de funcionamento de segunda à quarta-feira é das 10h à meia-noite; de quinta a sábado, das 10h à 01h; e no domingo, das 9h à meia-noite. No Parque também haverá cenário de Fátima Petrola, no Acolhimento, de quarta a domingo, das 6h às 17h. Ambas programações se encerram no dia 13 de junho.

O Shopping Bosque Grão-Pará traz a exposição do Projeto Jambu Festival, que movimentou o setor cultural paraense com a realização de atividades de fomento e valorização de artistas locais em 2019 e 2020. Agora, o projeto caminha para a etapa de encerramento com a realização de uma exposição multimídia do Festival Jambu Live e o lançamento de seu site oficial. A exposição ocorre até 13 de junho no piso térreo do Shopping.

Exposição multimídia do Jambu Festival seguea té o dia 13 de junho (Divulgação)

A Casa4 Direções convida você a participar da visitação guiada pelo artista EME (@astroamazonico) da sua nova exposição “Vida Sobre Rodas”, na Galeria Semente, que fica na Casa Namata (@casa.namata) até o dia 27 de junho de 2021. As visitas guiadas pelo artista acontecem todas as sextas-feiras em 3 horários: 10h, 15h e 17h.

O Museu de Computação Odelar Leite Linhares, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, lançou a exposição virtual História dos Jogos Eletrônicos. No site é possível assistir a vídeos que narram a evolução dos jogos eletrônicos.

A 15ª Bienal Naïfs do Brasil, em cartaz no Sesc Piracicaba, acaba de ganhar uma versão digital em 360º. O tour virtual reúne 250 imagens das obras que compõem a exposição e traz uma experiência imersiva, que leva o público para perto das obras proporcionando ângulos e perspectivas distintas dos trabalhos, e também uma experiência expansiva, com dinâmica semelhante ao Google Street View, possibilitando uma visita que começa na fachada do Sesc Piracicaba e prossegue por seu espaço expositivo. Visitação até 25 de julho de 2021.

A exposição “Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio” foi reaberta à visitação virtual gratuita até o dia 30 de julho. A mostra já recebeu meio milhão de visitantes na plataforma www.exposicaodavinci500anos.com.br, que permite o acesso fácil e simultâneo de grande público, proporcionando experiência multissensorial, com vista de 360 graus e realidade aumentada, além de animações em alta definição e de áudios e vídeos exclusivos. A seção “Segredos de Mona Lisa” traz uma análise científica da pintura mais famosa do mundo realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.

Os 'Segredos de Mona Lisa' podem ser desvendados em experiência virtual (MIS Experience/ Divulgação)

A exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com curadoria de Denise Mattar, acontece virtualmente no site da Universidade de Fortaleza - Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas. O acesso é por meio do link e segue no ar até 23 de dezembro.