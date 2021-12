Escritor Flávio Quinderé toma posse na Academia Paraense de Letras

O escritor Flávio Quinderé Tavares da Silva tomou posse na Academia Paraense de Letras (APL) no sábado, 18, na sede da instituição. O novo imortal ocupará a cadeira número 39, que pertenceu a João Carlos Pereira, professor, escritor, pesquisador do Círio de Nazaré, articulista de O Liberal e comentarista da TV Liberal, que faleceu em 2020, vítima da Covid-19.

Flávio Quinderé foi eleito no último dia 27 de novembro com 23 votos. Ele é autor de livros como "Descubra sua porta de luz e lidere com maestria" e “Desabroche Seu Eu Interior Invocando a Oração”

"O labor literário do Flávo Quinderé enfoca a filosofia cristã, o que é um diferencial para a academia porque não temos nenhum escritor que caminhe nessa direção. Ele é integrante da Sociedade Rosa Cruz", destaca o presidente da APL, Ivanildo Alves, que presidiu a cerimônia de posse.

“A partir deste momento, assumo este compromisso de honrar as memórias dos que ocuparam esta cadeira e assim dar continuidade na perpetuação das atuações nesta academia”, disse Quinderé no discurso de posse.

Mesa da cerimônia de posse (Agência Belém)

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, compareceu à solenidade de posse e ressaltou a importância da APL para o povo paraense: “A academia representa o pensamento da ciência das letras, a literatura e a criatividade humana. Esta casa tem história, uma história escrita com muitas mãos”, disse.

Eleição e vagas

A Academia Paraense de Letras é constituída de 40 cadeiras, das quais três estão desocupadas. Recentemente, o médico e escritor espírita Cláudio Guilhon foi eleito para a instituição. Ele tomará posse no próximo dia 27.

Para ser eleito imortal da academia é necessário receber os votos da metade dos acadêmicos mais um.

Duas cadeiras ainda estão vagas na APL. Os candidatos que se apresentaram para ocupá-las são o jornalista Raimundo Mário Sobral e o professor, músico e escritor Salomão Habib. As eleições estão previstas para janeiro de 2022.