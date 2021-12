Veja os cursos, oficinas e concursos abertos na agenda cultural

Até 10 de dezembro a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza oficinas gratuitas sobre os elementos principais da prática de contação de histórias. Os encontros ocorrerão pela plataforma Google Meet, sempre às 20h, com a participação de Cláudia Borges, que é licenciada em Letras. A oficineira abordará tópicos como o processo de investigação de voz autoral para cada contador e narração artística. Informações: (94) 99160-8186/(94) 99220-3451.

O Banco da Amazônia abre inscrições para o Edital “Pautas Espaço Cultural 2022”. Serão analisados projetos de artistas da área de artes visuais cuja produção seja culturalmente vinculada às questões da região Amazônica, em manifestações contemporâneas. Inscrições através do e-mail: espacocultural@basa.com.br até 22 de dezembro.

A 3ª edição do GlamStar, concurso de influenciadoras, está com inscrições abertas para o Pará. A vencedora assinará um contrato de 100 mil reais com a B4A. Mais informações estão presentes no site. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro.

A Associação Viva e Deixe Viver abre inscrições para cursos de formação de contadores de histórias. Haverá curso para não voluntários, em EAD, e outro para a capacitação de voluntários. Inscrições: https://www.vivaedeixeviver.org.br/.

O Castanheira Shopping está selecionando projetos que estejam inscritos e já aprovados pela Lei Semear. Talentos na música, teatro e artes plásticas podem participar. Inscrições através do e-mail: semear@castanheirashopping.com.br. Os interessados podem enviar os projetos.