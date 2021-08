União Brasileira de Escritores inscreve para o Concurso de Contos Anna Maria Martins

O Prêmio do Humor - A Seleção anuncia que durante todo mês de agosto, receberá inscrições de projetos teatrais através do site: https://www.premiodohumor.com.br/aselecao. A novidade será que em 2022, um Edital vai selecionar três peças de humor para receber um patrocínio de R﹩ 80 mil, cada. O resultado deve ser revelado em dezembro, para que os projetos possam ter início em janeiro de 2022.

A União Brasileira de Escritores lança o Concurso de Contos Anna Maria Martins (em homenagem à escritora, já falecida, Anna Maria Martin). Os objetivos são promover, valorizar a cultura e estimular a produção literária, além de reconhecer o trabalho de autoras e autores nacionais, estreantes ou não. Haverá a premiação do Prêmio UBE de Literatura, e as inscrições podem ser feitas até 31 de agosto no site https://www.ube.org.br/home.php, onde regulamento também pode ser consultado.

O Festival Cine Inclusão abre inscrições de curtas-metragens com o tema 3ª idade. Especialmente para o público de mais de 60 anos, serão escolhidos os melhores curtas que receberão um prêmio de R$ 6 mil. As inscrições podem ser feitas até dia 30 de agosto, no site: www.festivalcineinclusao.com.br. Para mais informações: cineinclusao@muk.nu.

O Festival Se Rasgum abriu as seletivas para a região amazônica. As inscrições de artistas musicais poderão ser feitas até dia 2 de setembro, através do site: https://serasgum.com.br/.