Último dia para inscrições em curso sobre o panorama da cenografia e expografia no Brasil

Até esta terça-feira, 23, estão abertas as inscrições para o curso Entre a Caixa Preta e Cubo Branco - Panorama da cenografia e da expografia no Brasil, realizado pelo Núcleo de Produção e Infraestrutura do Itaú Cultural. Elas devem ser feitas diretamente no endereço escola.itaucultural.org.br. Se tratando de um curso livre, não é necessária formação anterior. A lista com os selecionados será divulgada no mesmo endereço eletrônico, em 10 de março. Totalmente online e gratuitas, as 20 aulas – cinco delas abertas, sem necessidade de inscrição –acontecem entre 18 de março e 1 de julho, das 19h às 21h, em diferentes dias da semana.

Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Projetos de Curta-Metragem do Festival Curta Cinema. Vinte e quatro inscritos serão escolhidos. Poderão participar projetos de curta-metragem de ficção original ou adaptações literárias, mediante autorização dos autores. As inscrições serão encerradas à meia-noite do dia 26 de fevereiro. O regulamento está disponível no site do Curta Cinema (http://curtacinema.com.br/anual/apresentacao/). Ao final do processo, dois projetos serão premiados com serviços cinematográficos que contribuirão para a realização do curta-metragem. O laboratório acontecerá entre os dias 18 e 20 de março, através da plataforma Zoom. No dia 22 ou 23 de março, será realizada a sessão de pitching dos 24 projetos, aberta ao público no canal do YouTube do festival.

Estão abertas inscrições para o curso de ensino à distância (EAD) "A Arte de Contar Histórias e do Brincar" da Associação Viva e Deixe Viver (Viva). Dividido em seis módulos, o curso utiliza a plataforma REDEC (Rede de Educação) com até quatro horas de atividades por módulo, totalizando 24 horas de curso. Os seis módulos tornam os participantes aptos a contar histórias em qualquer ambiente. Para participar, basta se inscrever pela internet: https://www.vivaedeixeviver.org.br/curso-a-arte-de-contar-historias-e-do-brincar-em-ead/. O investimento é de R$ 150,00 para os seis módulos. Outras informações estão disponíveis no website da entidade (https://www.vivaedeixeviver.org.br) ou voluntario@vivaedeixeviver.org.br.

No Laboratório de Formatos Audiovisuais, a partir da cozinha tradicional do Pará, serão abordados os processos de criação de projetos audiovisuais, detalhando pontos importantes como estruturas narrativas, definição de audiências e potencial de mercado. O laboratório contará com a presença de convidados da área da gastronomia, no curso ministrado por Larissa Ribeiro, da CasaBarco Filmes. Informações no email: laboratoriodeformatos.pa@gmail.com. São cinco vagas, com bolsa-estímulo para participação de R$1.000,00 para cada selecionado. As aulas serão realizadas de 1 a 13 de março, de segunda a sábado, das 9h30 às 12h.

Até 7 de março, realizadores brasileiros podem inscrever seus curtas-metragens no 8º Festival de Finos Filmes, que acontece de 1 a 8 de junho, em formato on-line. Para a inscrição - no site https://www.finosfilmes.com.br-, os filmes devem ter no máximo até 20 minutos. Não há categorização por nacionalidade ou gênero.

O festival “Durante” será realizado em formato totalmente on-line, de 8 a 12 de abril de 2021, reunirá, além das performances, duas mesas de debate, lançamentos de livro e de álbum sonoro, entrevistas com artistas e programas em formato de podcasts. Uma convocatória pública entre os até 7 de março, aberta para todo o Brasil, vai selecionar os artistas da programação de 2021. Os critérios e acesso para a inscrição estão no site www.festivaldurante.com.br e nas redes sociais do festival. Serão escolhidos doze artistas, sendo que metade das vagas são destinadas a artistas de Minas Gerais. Haverá pagamento de R$ 1 mil, a título de cessão de uso para publicação do vídeo no site do festival, durante o período que acontece o evento. Os vídeos de performances inscritos devem, de alguma forma, dialogar com o mote do “Do corpo à Terra”. Valem trabalhos anteriores que se aproximem do evento homenageado ou trabalhos confeccionados a partir desta convocatória.

Estão abertas até o dia 10 de março as inscrições para o intercâmbio musical OneBeat, promovido pelo Departamento de Educação e Cultura dos EUA, em parceira com Found Sound Nation de Nova Iorque. O programa reunirá virtualmente 70 músicos de até 44 países em duas edições: 12 de julho a 2 de setembro e 20 de setembro a 17 de novembro de 2021. Os músicos interessados devem ter entre 19 e 35 anos, fluência em inglês, formação formal ou não em qualquer gênero musical e que estejam principalmente engajados em projetos sociais. Os selecionados receberão uma bolsa de US$ 1.500, bem como um subsídio para a compra de equipamentos de áudio necessários e conectividade aprimorada de internet. Interessados devem se candidatar no link: onebeatvirtual2021.fsn-apply.org.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) inscreve para a mostra "Imagens Cotidianas", incentivo às artes visuais/fotografia. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de março pelo site do Sesc no Pará (www.sesc-pa.com.br). O Sesc oferece quatro incentivos de R$ 4.000,00 cada. Dois incentivos serão para ensaios fotográficos documentais, jornalísticos ou artísticos e dois para produções em artes visuais (desenho, escultura, gravura, multimídia, performances, pintura), para obras realizadas em território paraense entre 2015 e 2020. O certame será aberto a autoras(es) paraenses no campo das Artes Visuais e Fotografia. Os interessados precisam ser comprovadamente residentes e domiciliados há pelo menos três anos no Pará e podem inscrever somente um ensaio que não tenha sido premiado anteriormente. Acesse www.sesc-pa.com.br e baixe o regulamento e a ficha de inscrição.

Estão abertas, até 21 de março, as inscrições para o 13º In-Edit Brasil –Festival Internacional do Documentário Musical. Os interessados podem inscrever seus documentários, desde que tenham a música como elemento central. Neste ano, o festival acontecerá de 16 a 21 de junho de 2021, on-line, através da plataforma In-Edit TV e de parceiros do festival, com a possibilidade de sessões presenciais, dependendo das orientações das autoridades quanto à pandemia do coronavírus. O evento promove uma mostra competitiva, destinada a longas-metragens nacionais, além de outras duas seções: a Mostra Brasil, que oferece um panorama do que está sendo feito no país, e o Curta Um Som, para filmes de até 30 minutos. O melhor longa-metragem receberá o prêmio “In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical”, e será exibido também no Festival In-Edit Barcelona 2021, com a presença do diretor. Para mais informações, acesse o regulamento: https://br.in-edit.org/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-13o-in-edit-brasil/.

Músicos, intérpretes e compositores de todo o Brasil já podem se inscrever nos processos de seleção para propostas de apresentações artísticas musicais do Sesc PR para 2021. O projeto Sesc Sonoro - Circuito selecionará inscrições para shows musicais e debates em oito cidades do estado. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março e as apresentações ocorrerão nas cidades de Apucarana, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Londrina, Medianeira, Pato Branco e São José dos Pinhais, no período de agosto a dezembro. O edital completo está disponível no site https://www.sescpr.com.br/edital/edital-sesc-sonoro-2021-circuito-edital-selecao-de-propostas-de-apresentacoes-artisticas-atividade-musica/. Mais informações: (41) 3304-2232 ou pelo e-mail evandro.rodrigues@sescpr.com.br