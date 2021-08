Sesc Pará inscreve para audições da Orquestra Jovem

O Prêmio do Humor - A Seleção anuncia que durante todo mês de agosto, receberá inscrições de projetos teatrais através do site: https://www.premiodohumor.com.br/aselecao. A novidade será que em 2022, um Edital vai selecionar três peças de humor para receber um patrocínio de R﹩ 80 mil, cada. O resultado deve ser revelado em dezembro, para que os projetos possam ter início em janeiro de 2022.

O aplicativo 99Food e o fotógrafo Fecundo oferecem curso gratuito de fotografia de gastronomia para bares e restaurantes. O curso já está disponível no perfil no instagram e canal no youtube do 99Food e no perfil no instagram @fecundofotografia.

A União Brasileira de Escritores lança o Concurso de Contos Anna Maria Martins (em homenagem à escritora, já falecida, Anna Maria Martin). Os objetivos são promover, valorizar a cultura e estimular a produção literária, além de reconhecer o trabalho de autoras e autores nacionais, estreantes ou não. Haverá a premiação do Prêmio UBE de Literatura, e as inscrições podem ser feitas até 31 de agosto no site https://www.ube.org.br/home.php, onde regulamento também pode ser consultado.

O Festival Se Rasgum abriu as seletivas para a região amazônica. As inscrições de artistas musicais poderão ser feitas até dia 2 de setembro, através do site: https://serasgum.com.br/.

O Sesc Pará abre inscrições da audição para a Orquestra Jovem 2021, até o dia 3 de setembro. Horários: 9h às 12h e 14h às 17h. Local: Sesc Casa da Música (Tv. Quintino Bocaiúva, 589. Esquina com a Manoel Barata). Informações: (91) 3222-0359/(91) 4005-9583/(91) 4005-9584 / 4005-9587.

A 3ª edição do MPB Festival abriu inscrições para a classificatória que vai eleger um artista paraense para se apresentar no evento, programado para o próximo ano. A participação é gratuita e pode ser feita no site www.mpbfestival.com.br/regulamento até dia 3 de setembro.

O 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema está com inscrições abertas, até 10 de setembro, para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Mostra Olhar do Ceará da 31ª edição, que acontecerá de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2021, em formato presencial e virtual. Para mais informações: @cineceara no instagram.

A Fundação ArcelorMittal lança seu primeiro edital nacional de cultura. As áreas contempladas são teatro, música, musicais, circo e dança, além de outros projetos diversos. As inscrições são gratuitas e vão se estender até 12 de setembro, exclusivamente pelo site www.fundacaoarcelormittal.org.br, onde se encontram todas as informações.

O Programa Cultural 2021, das empresas Eletrobras, está com inscrições abertas até dia 17 de setembro. Estão sendo selecionados projetos de diferentes manifestações culturais. Mais informações e inscrições: https://prosas.com.br/editais/9704-programacultural-da-empresas-eletrobras-2021/.

A Mostra Sesc de Calouros 2021 está com inscrições abertas para trabalhadores do comércio e seus dependentes a partir de 18 anos, que cantam. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 de setembro, pelo site www.sesc-pa.com.br. Informações: (91) 3224-5305/5654.

O programa Natura Musical, que oferece patrocínio para projetos de artistas, bandas, coletivos e iniciativas de fomento à cena musical inscreve até 28 de setembro. Informações: @naturamusical no instagram.