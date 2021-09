Programa de Capacitação em Teatro Virtual inscreve até a quarta-feira

Estão abertas as inscrições para os workshops on-line ministrados por Myra Ruiz (SP) e Ivana Sarmanho (SP), durante o IV Encontro Norte de Teatro Musical. As inscrições podem ser feitas até esta segunda, 20, às 18h, no site folhetim.art.br/encontronorte.

O projeto “Niterói em Cena Resiste!” abre inscrições para o “Programa de Capacitação em Teatro Virtual”, que contará com aulas de Juracy de Oliveira, Letícia Leiva, Miwa Yanagizawa e Rodolfo García Vázquez. As inscrições vão até 22 de setembro.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lançou cinco diferentes editais de incentivo às diversas áreas artísticas. As inscrições para todos os concursos podem ser realizadas por meio do site www.funarte.gov.br, na página de Editais. Os cursos voltados para dança tem a data limite de inscrição até 25 de outubro; já os de música são até dia 24 deste mês.

A Casa da Cultura está com as inscrições abertas para dois novos módulos da oficina de produção audiovisual: introdução à direção de fotografia e introdução ao documentário. A oficina é gratuita e on-line e será realizada até 24 de setembro. Informações e inscrições: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

Estão abertas até 24 de setembro as inscrições do Edital Apoia. O concurso vai selecionar 40 ações de grupos, agentes, fazedores da cultura popular e comunitária brasileira dos estados do Pará, Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais. Cada selecionado receberá a premiação de R$ 10 mil. O regulamento do edital está disponível no site casadaculturadecanaa.com.br.

O programa Natura Musical, que oferece patrocínio para projetos de artistas, bandas, coletivos e iniciativas de fomento à cena musical inscreve até 28 de setembro. Informações:@naturamusical no instagram.

O projeto Saúde das Manas convida artistas para enviarem obras sobre prevenção de gravidez na adolescência. As obras serão exibidas publicamente no dia 26 de setembro, no centro de Belém. Serão aceitas ilustrações, animações (sem som), vídeos (sem som), colagens e fotografias sobre o tema “prevenção da gravidez na adolescência”. Para mais informações: contato pelo e-mail saudedasmanas.marajo@gmail.com.

O Sesc Pará promove a oficina on-line “O universo dos Fotofilmes”, com a profissional Claudia Tavares. As inscrições vão até dia 30 de setembro, pelo site: www.sesc-pa.com.br. O investimento varia de R$ 10 a R$ 20, e será via Zoom. Informações: (91) 4005-9584 / 4005-9587.