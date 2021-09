Programa Cultural 2021 da Eletrobras está com inscrições abertas

O Itaú Cultural disponibiliza quatro novos cursos sobre arte, cenas digitais, economia da cultura e história. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site: https://escolaitaucultural.sa.crossknowledge.com/, até 14 de setembro.

O Programa Cultural 2021, das empresas Eletrobras, está com inscrições abertas até dia 17 de setembro. Estão sendo selecionados projetos de diferentes manifestações culturais. Mais informações e inscrições: https://prosas.com.br/editais/9704-programacultural-da-empresas-eletrobras-2021/.

A Mostra Sesc de Calouros 2021 está com inscrições abertas para trabalhadores do comércio e seus dependentes a partir de 18 anos, que cantam. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 de setembro, pelo site www.sesc-pa.com.br. Informações: (91) 3224-5305/5654.

Acontecerá de 20 a 24 de setembro a oficina presencial Residência Cinematográfica, sobre produção e técnica de filmes/documentários. As inscrições podem ser feitas até dia 12 deste mês, no site: https://festivaldopara.com.br/2021/residencia-cinematografica/inscricoes/.

O projeto “Niterói em Cena Resiste!” abre inscrições para o “Programa de Capacitação em Teatro Virtual”, que contará com aulas de Juracy de Oliveira, Letícia Leiva, Miwa Yanagizawa e Rodolfo García Vázquez. As inscrições vão até 22 de setembro.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lançou cinco diferentes editais de incentivo às diversas áreas artísticas. As inscrições para todos os concursos podem ser realizadas por meio do site www.funarte.gov.br, na página de Editais. Os cursos voltados para dança tem a data limite de inscrição até 25 de outubro; já os de música são até dia 24 deste mês.

A Casa da Cultura está com as inscrições abertas para dois novos módulos da oficina de produção audiovisual: introdução à direção de fotografia e introdução ao documentário. A oficina é gratuita e on-line e será realizada até 24 de setembro. Informações e inscrições: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

Estão abertas até 24 de setembro as inscrições do Edital Apoia. O concurso vai selecionar 40 ações de grupos, agentes, fazedores da cultura popular e comunitária brasileira dos estados do Pará, Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais. Cada selecionado receberá a premiação de R$ 10 mil. O regulamento do edital está disponível no site casadaculturadecanaa.com.br.

O programa Natura Musical, que oferece patrocínio para projetos de artistas, bandas, coletivos e iniciativas de fomento à cena musical inscreve até 28 de setembro. Informações:@naturamusical no instagram.