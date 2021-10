Planetário inscreve até dia 30 para o concurso 'Ciência e Arte - Gênero Poesia'

O professor Eduardo Morvin realiza a oficina de dança reggae de salão. As aulas estão acontecendo no Enjoy Pub (Tv. Pombal, 210 - Umarizal), todas as quintas-feiras, das 18h às 19h. Para os interessados, entrar em contato com DJ Vitor Pedra via whatsapp: (91)98471-2738.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás promove dois novos módulos da oficina de introdução audiovisual: um de crítica ao cinema e outro de cinema de animação. A oficina de introdução ao cinema de animação acontece até sexta-feira, 29, às 20h, via Google Meet. Informações: @casadaculturacanaa no instagram.

Acontece até sexta-feira, 29, o workshop de danças urbanas: danças sociais e breaking. As aulas vão acontecer na Casa das Artes (R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 - Nazaré), das 14h às 18h. Inscrições: workshop.dancasurbanas@gmail.com.

Professora e bgirl Thaysa Magalhães ministra na Casa das Artes workshop sobre a dança social e o breaking. (Divulgação / Bruno Fernandes)

As inscrições para a 2ª Bienal Black Brazil Art estão abertas até sábado, 30. O tema deste ano é “Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino: Representação Visual e Afetiva”. Os valores das inscrições variam de R$ 45 a R$ 85. Informações: https://www.blackbrazilart.com.br/2bienalblack.

O Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará (Uepa) prorrogou as inscrições para a terceira edição do Concurso Ciência e Arte - Gênero Poesia. A inscrição pode ser feita até sábado, 30, através de um formulário. Informações: @planetariodopara no instagram.

A Temporada de Projetos 2021/2022 do Paço das Artes abre edital até sábado, 30. As múltiplas manifestações artísticas e os concorrentes terão ampla liberdade quanto às linguagens de arte contemporânea desenvolvidas em seus projetos. Inscrições: https://www.pacodasartes.org.br/temporadas.

Arte Contemporânea é destaque no edital do Paço das Artes (Funarte/ Divulgação)

O Sesc abre inscrições para curso de desenho artístico em Castanhal. O período de realização do curso é até 30 de outubro. As inscrições podem ser realizadas até 25 de outubro no site (www.sesc-pa.com.br). Valores: R$ 20 a R$ 30 reais. Informações: (91) 3721-2294 / 97400-7456.

O Sesc Pará vai abrir inscrições para cursos e oficinas on-line de culinária, inglês básico e apresentação pessoal. As inscrições vão até 1 de novembro, no site: www.sesc-pa.com.br. Informações: (91)4005-9583.

O XVII Festival de Dança de Tucuruí está com inscrições abertas até o dia 3 de novembro. O evento acontecerá nos dias 4, 5 e 6 do mesmo mês. Bailarinos, coreógrafos, companhias e grupos de dança de todo o Pará podem se inscrever gratuitamente pelo e-mail: dpdecultura2021@gmail.com.

Amazônia Mapping inscreve para edição deste ano (Crédito: divulgação)

O Amazônia Mapping prepara sua quinta edição com novidade: pela primeira vez, a programação abre convocatória para artistas visuais que queiram integrar a programação de um dos maiores festivais de arte e tecnologia do país. Para participar, os artistas podem se inscrever, on-line, até 15 de novembro. Este ano, o FAM será híbrido: com uma macro projeção no centro histórico de Belém, além de shows e mappings na ilha virtual do festival, acessível ao público de qualquer lugar do mundo.

O Concurso Nacional Literário Infantil anuncia uma nova data limite para envio de obras para o Prêmio Espantaxim. As crianças entre 7 e 12 anos poderão enviar suas histórias até 8 de dezembro. O regulamento pode ser lido no site: https://www.espantaxim.com.br/.