Manas no Palco e Festival Felino Preta abrem inscrições; prêmio visa revelar autores em Belém

Inscrições abertas para o “Manas no Palco - Workshop para produtoras”. O curso intensivo voltado para as mulheres da produção cultural focado no trabalho de coordenação de palco durante um evento. O workshop ocorre de 2 a 4 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e para participar, basta enviar o currículo para o email manasnopalco@hotmail.com, explicando o interesse em participar do workshop. São 15 vagas e as inscrições acontecem até o dia 29 de janeiro.

O Festival Felino Preta 2021, organizado pela Associação Felino - Frente de Educação e Cultura do Litoral Norte (SP) - abre inscrições para projetos artísticos relacionados à negritude que estimulem aspectos como afrobrasilidade, subjetividades e emancipação para contribuir com o desenvolvimento das perspectivas culturais e artísticas de pretas e pretos. As inscrições vão até o dia 31. A programação será realizada somente em formato digital, entre os dias 18 de fevereiro e 13 de março, composta por projetos selecionados nas categorias vídeo e por apresentações artísticas de dança, circo, música, teatro, cultura popular, entre outras manifestações. O cronograma e o regulamento estão nas redes sociais @AssociacaoFelino.

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17ª edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site barcoavapor.smeducacao.com.br.

O Centro Cultural Atores em Cena, em parceria com a Cia. Discrepantes, abriu a primeira Turma de Teatro Musical. Com duração semestral, o curso será ministrado por profissionais da área que irão te ensinar técnicas de Teatro, Canto e Dança integradas. Devido às medidas de segurança da OMS, o curso tem capacidade reduzida e as vagas são limitadas. O Centro fica na Avenida Nazaré, 435, quase esquina com a Benjamin Constant. O curso começa em 2 de fevereiro, às terças e quintas, das 19h às 21h. Mais informações em 98597-3501.

O Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas para obras ainda não publicadas nas categorias Romance e Conto. Os interessados têm até 19 de fevereiro para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo pode ser acessado em www.sesc.com.br/premiosesc.

A Cia de Dança Mônica Alvarenga seleciona até o dia 5 de fevereiro, pelo instagram: @espetaculourrou, profissionais da dança, pesquisadores, artistas, professores e o público em geral, com idade acima de 12 anos, para uma série de encontros sobre danças brasileiras. Todos os cursos são gratuitos, com certificados e acontecem via plataforma Zoom. São eles: “Residência Bumba Meu Ápis: Mônica Alvarenga”, nos dias 15, 17, 22 e 24 de fevereiro das 18h às 21h; “Oficina de confecção de Boi e Burrinha: Ederson Cleiton”, nos dias: 13 e 20 de fevereiro das 9h às 13h, para maiores de 16 anos e “Oficina Bumba Meu Boi: Cláudia Regina Avelar”, nos dias: 11, 18, 25 de fevereiro e 4 de março das 19h às 21h, para maiores de 12 anos.