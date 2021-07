Últimos dias de inscrições para os editais da Lei Aldir Blanc no Pará

O Governo do Pará lança mais três editais com recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc: Bandas de Música ou Sinfônicas 2, Juventude Ativa 2 e Espaços Culturais 2. Serão disponibilizados 106 prêmios, totalizando R$ 820 mil. As inscrições para os três editais já estão abertas, e seguem até o dia 12 de julho de 2021. Para participar, os proponentes precisam se cadastrar primeiramente no Mapa Cultural (mapacultural.pa.gov.br). O resultado preliminar de habilitação da inscrição será divulgado em 19 de julho de 2021, e a homologação do resultado final está prevista para o dia 9 de agosto.

O Itaú Cultural abre inscrições para três novos cursos: “Políticas Culturais: Contexto histórico e agenda para o século XXI”, “Crítica de cinema” e “Produção de eventos”. As aulas serão on-line, e as inscrições vão até13 de julho, pelo site escola.itaucultural.org.br. Haverá seleção de participantes apenas para os cursos de Crítica de cinema e Produção de eventos. O de Políticas Culturais não tem seleção prévia e pode ser acessado a qualquer momento.

As Fábricas de Cultura oferecerão oficinas de férias pelo youtube. As atividades serão de desenhos, vídeo, stop motion e confecção de instrumentos que integram a programação. No dia 13 de julho, às 12h, a atividade será transformar objetos em pipas coloridas. Os eventos acontecerão durante todo o mês de julho, até o dia 29, no canal do youtube das Fábricas de Cultura.

O Projeto Vale Música Serra abriu as inscrições para o Curso de Introdução à Regência do Programa Vale Música, que será desenvolvido de forma remota, com a participação de especialistas em diversas áreas do conhecimento humano. Ao todo serão disponibilizadas 300 vagas gratuitamente para estudantes de música, músicos formados e regentes de bandas, orquestras, corais e big bands, entre outras formações musicais. Desse total, 160 vagas serão destinadas para o público em geral, 40 para alunos do Projeto Vale Música Serra e 100 para os acordos de parceria estratégica do Programa Vale Música, a exemplo do projeto Vale Música Belém. As inscrições podem ser feitas até 14 de julho.

O Instituto Cultural Vale lança a segunda edição de seu programa de formação online para apoiar produtores culturais na formatação de projetos e cadastro na Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Organizações tradicionais, associações ou produtoras de todo o Brasil poderão acessar o treinamento, que é gratuito e visa a estimular a produção cultural no país. Serão realizadas aulas semanais, de 15 de junho a 15 de julho, ao vivo pelo YouTube do Instituto Cultural Vale. O treinamento é gratuito. Para se inscrever, acesse institutoculturalvale.org.

Funcionários públicos que cantam, tocam e compõe músicas, já podem se inscrever para a terceira edição do Canta Servidor. Ação desenvolvida pelo Núcleo de Programas de Valorização do Servidor (NPVS), da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), em parceria com a Cultura. O projeto tem o objetivo de garantir o reconhecimento integral das habilidades do servidor público, seja profissional ou cultural, evidenciando os talentos musicais no funcionalismo paraense. O período de inscrição segue até o dia 15 de julho, por meio de um formulário eletrônico disponível no site da Escola.

Sebastião Salgado será homenageado no 3º Festival de Cinema de Alter do Chão de 2021 (Fest Alter). O evento está com inscrições abertas até 28 de julho para as mostras cinematográficas Competitiva e Paralela. O regulamento e inscrições pelo site www.festivaldealterdochao.com.br. Os selecionados serão anunciados no portal do Festival no dia 11 de outubro. O 3º Fest Alter também oferecerá palestras, debates e lives com assuntos diversos. A programação acontecerá entre os dias 8 e 12 de dezembro de 2021, de forma on-line, na plataforma https://festivaldealterdochao.com.br/festalterplay/.