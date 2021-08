Instituto Cultural Vale inscreve projetos de todo o país até o dia 18

As diretoras Erica Montanheiro e Mariá Guedes, e a dramaturga Maria Fernanda Batalha, da peça “Dois a Duas”, farão uma oficina sobre a escrita cênica e a direção. A atividade acontecerá de maneira remota, pela Oficina Cultural Oswald de Andrade, nos dias 16 e 17 de agosto, das 18h30 às 21h30.

A Chamada - Instituto Cultural Vale 2021 está com suas inscrições abertas até 18 de agosto. O edital destina R$ 25 milhões a projetos de todo o país que valorizem a diversidade das manifestações culturais brasileiras e que contribuam para o desenvolvimento da economia criativa nos locais em que são realizados. Para inscrições: www.institutoculturalvale.org.

O Festival Imersivo das Favelas (FIF) promove sua primeira edição no dia 27 até 29 de agosto; o intuito do projeto é divulgar mundo à fora, os trabalhos tecnológicos de jovens negros e indígenas de periferias e zonas rurais de todo o país. As inscrições poderão ser feitas até 18 de agosto, no link.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está com inscrições abertas para a oficina gratuita que será realizada até sexta, 20. As vagas são limitadas. Inscrições feitas através de mensagem ou ligação nos números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A marca Zeiss promove um concurso fotográfico que tem como tema o “Extraordinário”; as inscrições podem ser feitas até dia 20 de agosto e para participar, cada pessoa deve postar no feed de sua conta pessoal no Instagram quantas fotos autorais desejar com a hashtag #zeiss_extraordinario. A conta precisa ser aberta (desativar a opção conta privada) e as fotos deverão ficar disponíveis no feed até 4 de outubro. Cada colocação ganhará um prêmio diferente. Para mais informações: https://www.zeissextraordinario.com.br/.

O Prêmio do Humor - A Seleção anuncia que durante todo mês de agosto, receberá inscrições de projetos teatrais através do site: https://www.premiodohumor.com.br/aselecao. A novidade será que em 2022, um Edital vai selecionar três peças de humor para receber um patrocínio de R﹩ 80 mil, cada. O resultado deve ser revelado em dezembro, para que os projetos possam ter início em janeiro de 2022.

A União Brasileira de Escritores lança o Concurso de Contos Anna Maria Martins (em homenagem à escritora, já falecida, Anna Maria Martin). Os objetivos são promover, valorizar a cultura e estimular a produção literária, além de reconhecer o trabalho de autoras e autores nacionais, estreantes ou não. Haverá a premiação do Prêmio UBE de Literatura, e as inscrições podem ser feitas até 31 de agosto no site https://www.ube.org.br/home.php, onde regulamento também pode ser consultado.

O Festival Se Rasgum abriu as seletivas para a região amazônica. As inscrições de artistas musicais poderão ser feitas até dia 2 de setembro, através do site: https://serasgum.com.br/.