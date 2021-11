Festival de Dança de Tucuruí inscreve até o dia 3 de novembro

O Sesc Pará inscreve para cursos e oficinas on-line de culinária, inglês básico e apresentação pessoal. As inscrições vão até 1 de novembro, no site: www.sesc-pa.com.br. Informações: (91)4005-9583.

O XVII Festival de Dança de Tucuruí está com inscrições abertas até o dia 3 de novembro. O evento acontecerá nos dias 4, 5 e 6 do mesmo mês. Bailarinos, coreógrafos, companhias e grupos de dança de todo o Pará podem se inscrever gratuitamente pelo e-mail: dpdecultura2021@gmail.com.

O Amazônia Mapping prepara sua quinta edição com novidade: pela primeira vez, a programação abre convocatória para artistas visuais que queiram integrar a programação de um dos maiores festivais de arte e tecnologia do país. Para participar, os artistas podem se inscrever, on-line, até 15 de novembro. Este ano, o FAM será híbrido: com uma macro projeção no centro histórico de Belém, além de shows e mappings na ilha virtual do festival, acessível ao público de qualquer lugar do mundo.

Amazônia Mapping inscreve até o dia 15 de novembro (Divulgação)

A Lupo está com as inscrições abertas do concurso de novos estilistas; os vencedores serão contratados como estagiários pela empresa. Os interessados poderão se inscrever até 3 de dezembro, pelo site: https://concursolupo.com.br/

O Concurso Nacional Literário Infantil anuncia uma nova data limite para envio de obras para o Prêmio Espantaxim. As crianças entre 7 e 12 anos poderão enviar suas histórias até 8 de dezembro. O regulamento pode ser lido no site: https://www.espantaxim.com.br/.