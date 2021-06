Festival de Cinema de Alter do Chão abre inscrições para mostras cinematográficas

Sebastião Salgado será homenageado no 3º Festival de Cinema de Alter do Chão de 2021 (Fest Alter). O evento está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira, 28 de junho, até 28 de julho para as mostras cinematográficas Competitiva e Paralela. O regulamento e inscrições pelo site www.festivaldealterdochao.com.br. Os selecionados serão anunciados no portal do Festival no dia 11 de outubro. O 3º Fest Alter também oferecerá palestras, debates e lives com assuntos diversos. A programação acontecerá entre os dias 8 e 12 de dezembro de 2021, de forma on-line, na plataforma.

O Circular Campina Cidade Velha realiza, no próximo dia 30, a palestra “Encruzilhada digital: memória, afetividade e patrimônio” com a participação do antropólogo e cientista social Milton Ribeiro e do professor Renato Cymbalista do Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. A mediação é de Tadeu Costa, professor do curso de Bacharelado em Museologia da Universidade Federal do Pará (UFPA). A palestra é uma das ações da Mostra Mapa do Afeto, contemplado pelo pela Lei Aldir Blanc. A transmissão iniciará às 19h, pelo canal do Circular no YouTube.

A Casa de Cultura Canaã dos Carajás realiza uma programação junina em homenagem aos Pássaros Juninos. No dia 30, às 20h, o ator, professor e pesquisador Rodolpho Sanchez ministra a palestra “O teatro popular de Pássaros Juninos e a cultura amazônica”. Os eventos são gratuitos e on-line, e para participar basta enviar mensagem para: (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451.

Casa de Cultura de Canaã dos Carajás oferece programação cultural (Divulgação)

Estão abertas, até 30 de junho, as inscrições para a Mostra Sesc de Cinema que vai exibir produções nacionais e regionais. Podem participar filmes de longa, média e curta metragens. As premiações serão de R$ 5 mil para longas, de R$ 3.500 para médias e de R$ 2.500 para curtas. As obras devem ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2019. Inscrições no site www.sesc.com.br/mostradecinema. A lista das produções selecionadas será divulgada até o dia 30 de setembro.

O Instituto Cultural Vale lança a segunda edição de seu programa de formação online para apoiar produtores culturais na formatação de projetos e cadastro na Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Organizações tradicionais, associações ou produtoras de todo o Brasil poderão acessar o treinamento, que é gratuito e visa a estimular a produção cultural no país. Serão realizadas aulas semanais, de 15 de junho a 15 de julho, ao vivo pelo YouTube do Instituto Cultural Vale. O treinamento é gratuito. Para se inscrever, acesse institutoculturalvale.org.