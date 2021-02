Festival da Nova Geração do Samba Paraense inscreve até o próximo dia 21

A plataforma de compositores Djooky abriu inscrições para a próxima edição de Djooky Music Awards (DMA), primeiro concurso mundial de música on-line e desta vez, põe atenção na América Latina. Podem participar compositores, amadores e profissionais, de qualquer gênero musical, que poderão inscrever apenas uma música, até 20 de fevereiro, data de início das três etapas do concurso, que incluem votações nacionais, continentais e mundiais.

Os artistas podem ganhar uma viagem ao Capitol Studios (LA, EUA), a oportunidade de gravar uma música com equipes de produção de classe mundial, sessões de coaching com os melhores especialistas em música do mundo e prêmios em dinheiro. Para se registrar e fazer upload de uma música, acesse o site do Djooky.

Com o objetivo de descobrir novos talentos e incentivar a produção musical do samba de raiz paraense durante a pandemia de covid-19, o IV Festival da Nova Geração do Samba Paraense será realizado no dia 28 de março, em forma de live, no Teatro Municipal, onde serão também premiados os sambas vencedores. As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pelo formulário do festival, até às 23h59 do dia 21 de fevereiro de 2021. Acesse o link.

O festival “Durante” será realizado em formato totalmente on-line, de 8 a 12 de abril de 2021, reunirá, além das performances, duas mesas de debate, lançamentos de livro e de álbum sonoro, entrevistas com artistas e programas em formato de podcasts. Uma convocatória pública entre os dias 22 de fevereiro e 7 de março, aberta para todo o Brasil, vai selecionar os artistas da programação de 2021.

Os critérios e acesso para a inscrição estão no site www.festivaldurante.com.br e nas redes sociais do festival. Serão escolhidos doze artistas, sendo que metade das vagas são destinadas a artistas de Minas Gerais. Haverá pagamento de R$ 1 mil, a título de cessão de uso para publicação do vídeo no site do festival, durante o período que acontece o evento. Os vídeos de performances inscritos devem, de alguma forma, dialogar com o mote do “Do corpo à Terra”. Valem trabalhos anteriores que se aproximem do evento homenageado ou trabalhos confeccionados a partir desta convocatória.

Até o dia 23 de fevereiro permanecem abertas as inscrições para o curso Entre a Caixa Preta e Cubo Branco - Panorama da cenografia e da expografia no Brasil, realizado pelo Núcleo de Produção e Infraestrutura do Itaú Cultural. Elas devem ser feitas diretamente no endereço escola.itaucultural.org.br.

Se tratando de um curso livre, não é necessária formação anterior. A lista com os selecionados será divulgada no mesmo endereço eletrônico, em 10 de março. Totalmente online e gratuitas, as 20 aulas – cinco delas abertas, sem necessidade de inscrição –acontecem entre 18 de março e 1 de julho, das 19h às 21h, em diferentes dias da semana.

Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Projetos de Curta-Metragem do Festival Curta Cinema. Vinte e quatro inscritos serão escolhidos. Poderão participar projetos de curta-metragem de ficção original ou adaptações literárias, mediante autorização dos autores. As inscrições serão encerradas à meia-noite do dia 26 de fevereiro. O regulamento está disponível no site do Curta Cinema.

Ao final do processo, dois projetos serão premiados com serviços cinematográficos que contribuirão para a realização do curta-metragem. O laboratório acontecerá entre os dias 18 e 20 de março, através da plataforma Zoom. No dia 22 ou 23 de março, será realizada a sessão de pitching dos 24 projetos, aberta ao público no canal do YouTube do festival.

Estão abertas inscrições para o curso de ensino à distância (EAD) "A Arte de Contar Histórias e do Brincar" da Associação Viva e Deixe Viver (Viva). Dividido em seis módulos, o curso utiliza a plataforma REDEC (Rede de Educação) com até quatro horas de atividades por módulo, totalizando 24 horas de curso.

Os seis módulos tornam os participantes aptos a contar histórias em qualquer ambiente. Para participar, basta se inscrever pela internet. O investimento é de R$ 150,00 para os seis módulos. Outras informações estão disponíveis no website da entidade (https://www.vivaedeixeviver.org.br) ou voluntario@vivaedeixeviver.org.br.

No Laboratório de Formatos Audiovisuais, a partir da cozinha tradicional do Pará, serão abordados os processos de criação de projetos audiovisuais, detalhando pontos importantes como estruturas narrativas, definição de audiências e potencial de mercado.

O laboratório contará com a presença de convidados da área da gastronomia, no curso ministrado por Larissa Ribeiro, da CasaBarco Filmes. Informações no email:: laboratoriodeformatos.pa@gmail.com. São cinco vagas, com bolsa-estímulo para participação de R$1.000,00 para cada selecionado. As aulas serão realizadas de 1 a 13 de março, de segunda a sábado, das 9h30 às 12h.

Até 7 de março, realizadores brasileiros podem inscrever seus curtas-metragens no 8º Festival de Finos Filmes, que acontece de 1 a 8 de junho, em formato on-line. Para a inscrição - no site https://www.finosfilmes.com.br, os filmes devem ter no máximo até 20 minutos. Não há categorização por nacionalidade ou gênero.

Estão abertas até o dia 10 de março as inscrições para o intercâmbio musical OneBeat, promovido pelo Departamento de Educação e Cultura dos EUA, em parceira com Found Sound Nation de Nova Iorque. O programa reunirá virtualmente 70 músicos de até 44 países em duas edições: 12 de julho a 2 de setembro e 20 de setembro a 17 de novembro de 2021.

Os músicos interessados devem ter entre 19 e 35 anos, fluência em inglês, formação formal ou não em qualquer gênero musical e que estejam principalmente engajados em projetos sociais. Os selecionados receberão uma bolsa de US$ 1.500, bem como um subsídio para a compra de equipamentos de áudio necessários e conectividade aprimorada de internet. Interessados devem se candidatar no link: onebeatvirtual2021.fsn-apply.org.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) inscreve para a mostra "Imagens Cotidianas", incentivo às artes visuais/fotografia. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de março pelo site do Sesc no Pará (www.sesc-pa.com.br). O Sesc oferece quatro incentivos de R$ 4.000,00 cada. Dois incentivos serão para ensaios fotográficos documentais, jornalísticos ou artísticos e dois para produções em artes visuais (desenho, escultura, gravura, multimídia, performances, pintura), para obras realizadas em território paraense entre 2015 e 2020.

O certame será aberto a autoras(es) paraenses no campo das Artes Visuais e Fotografia. Os interessados precisam ser comprovadamente residentes e domiciliados há pelo menos três anos no Pará e podem inscrever somente um ensaio que não tenha sido premiado anteriormente. Acesse www.sesc-pa.com.br e baixe o regulamento e a ficha de inscrição.

Estão abertas, até 21 de março, as inscrições para o 13º In-Edit Brasil –Festival Internacional do Documentário Musical. Os interessados podem inscrever seus documentários, desde que tenham a música como elemento central. Neste ano, o festival acontecerá de 16 a 21 de junho de 2021, on-line, através da plataforma In-Edit TV e de parceiros do festival, com a possibilidade de sessões presenciais, dependendo das orientações das autoridades quanto à pandemia do coronavírus.

O evento promove uma mostra competitiva, destinada a longas-metragens nacionais, além de outras duas seções: a Mostra Brasil, que oferece um panorama do que está sendo feito no país, e o Curta Um Som, para filmes de até 30 minutos. O melhor longa-metragem receberá o prêmio “In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical”, e será exibido também no Festival In-Edit Barcelona 2021, com a presença do diretor. Para mais informações, acesse o regulamento.