Festival Lambateria de Verão inscreve até o dia 24 de maio

Professores das redes públicas estaduais, municipais e federais podem se inscrever, até o dia 20 de maio, na 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. O concurso busca contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas, por meio de ações de mobilização para a formação continuada. Neste ano, traz um novo formato com foco na valorização da prática e do trabalho desenvolvido pelos docentes e no reconhecimento de produções realizadas por todos os alunos de forma coletiva. Inscrições no site: www.escrevendoofuturo.org.br.

Estão abertas as inscrições para novos alunos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A Chamada Especial é realizada para bailarinos com conhecimento em dança, para ambos os sexos, sendo meninas nascidas de 2004 a 2007 e meninos nascidos de 2004 a 2009. As inscrições acontecem até 23 de maio pelo site www.escolabolshoi.com.br/audicoes, onde também está disponível o edital. No ato de inscrição é preciso enviar um vídeo e pagar a taxa de R$ 25. A pré-seleção será divulgada em 25 de maio. A etapa presencial acontecerá no período de 07 a 11 de junho na cidade de Joinville, Santa Catarina.

O Amazônia DOC - Festival Pan-Amazônico de Cinema recebe inscrições até o dia 23 para a masterclass “Expansões do cinema: espaço e projeção, do micro ao macro”, com o cineasta Lucas Bambozzi, artista e curador independente, com trabalhos já exibidos em mais de 40 países. O evento será dia 27/05, às 19h, em sala de aula virtual. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário disponível no site www.amazoniadoc.com.br.

Amazônia Doc tem programação de formação além da mostra de filmes (Divulgação)

Estão abertas, até o dia 24 de maio, as inscrições de artistas e bandas para a Mostra Lambateria de Verão, evento que propõe ser um espaço para apresentar as novidades e também uma forma de seguir aproximando o artista do público. O programa vai ao ar em julho de 2021, em formato de quatro programas musicais exibidos nos canais da Lambateria. Podem se inscrever artistas paraenses que tenham um repertório dançante composto por gêneros musicais latino-amazônicos como Lambada, Guitarrada, Brega, Carimbó, Cumbia e Merengue e com um trabalho autoral. As inscrições são feitas pelo site lambateria.com.

O projeto “Saberes Comestíveis”, realizado por um coletivo de educadoras pela sociobiodiversidade, lança um curso gratuito sobre farinhas do Pará, que será disponibilizado no Youtube, no dia 26 de maio. Em cinco aulas serão tratados temas como a diversidade da mandioca, a produção de vários tipos de farinha, da cultura material e imaterial, do conceito de cultura alimentar e receitas. As inscrições pelo link.

O projeto O Teatro Paraense 80/90: Fotografias de Miguel Chikaoka está com inscrições abertas até 29 de maio para as oficinas gratuitas e on-line com o educador e fotógrafo. Pode participar o público em geral, prioritariamente estudantes de escolas públicas. A Oficina Fotografia Ágil x Memória Volátil será realizada de 14 a 16 de junho, das 16 às 18h, com inscrições pelo link ; e a Oficina Fotografia de Palco, será nos dias 17, 18 e 21 de junho, das 19 às 21h, com inscrições pelo link . Informações no site www.kamarakogaleria.com.br. O projeto foi contemplado pela Aldir Blanc.

Miguel Chikaoka ministra oficina de fotografia (Alberto Bitar)

A Casa das Artes, da Fundação Cultural do Pará, promove uma série de ações virtuais durante o mês de maio, com workshops voltados para diversas linguagens artísticas, incluindo literatura, artes visuais e elaboração de projetos culturais, além de um webinário dedicado à dança. A agenda é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/casadasartesmaio21.

Novos poetas e poetisas podem participar do Concurso de Poesia - Novos Poetas Ingerados. O regulamento está no Mapa Cultural do Estado do Pará. Serão distribuídos dois prêmios, de R$ 300 e R$ 200. As inscrições encerram no próximo dia 31. A página instagram.com/ingerados reúne trechos de poesias com curadoria do antropólogo e escritor Diego Alano Pinheiro e do jornalista e produtor cultural Fábio Barbosa.

A 2ª edição do concurso literário “Tâmaras, poesias para depois do amanhã” está com inscrições abertas para todo o Brasil até 31 de maio. Para se inscrever, os autores devem publicar a obra por meio do KDP (Kindle Direct Publishing), ferramenta de autopublicação da Amazon. O concurso é realizado de forma virtual e aberto a todas as idades, com premiação em dinheiro para os três primeiros lugares das categorias Iniciante (novos autores), Profissional (poetas independentes com reconhecimento no mercado) e Estudante (do ensino público). Para participar, é obrigatório o envio da poesia em texto de, no mínimo 5 laudas, e um vídeo com a gravação do poema falado. O regulamento está disponível no link amazon.com.br/concursotamaras. E a ficha de inscrição em no site da Polo Cultural em polocultural.com.br.

Estão abertas, até o dia 31 de maio, as inscrições para o processo seletivo da Escola Sesc de Artes Dramáticas, do Polo Educacional Sesc, no Rio de Janeiro. O projeto prevê a implantação de uma escola gratuita para a formação de atores e atrizes profissionais das artes cênicas, com ênfase no teatro. São 50 vagas com bolsa integral e aulas presenciais. O ciclo de estudos inicia no próximo semestre de forma presencial, com duração de quatro semestres e carga horária de 1.450 horas mais a montagem cênica de formatura. Os candidatos precisam ter o ensino médio e 18 anos completos no ato da inscrição. Em caráter extraordinário e provisório as aulas terão início on-line. Inscrições e Informações: https://escolasesc.net/esad.

Instituições estão com as inscrições abertas para cursos e oficina de cinema gratuitos e on-line. A Oficina Cultural Oswald de Andrade realiza a oficina “O Cinema de Alfred Hithcock- Módulo 2” nos dias 6, 7 e 8 de junho, das 16h às 18h, com inscrições pelo site poiesis.org.br.

O Sesc Pará está com as inscrições abertas à primeira parte da aula-debate on-line “Amazônia Fotográfica: iconografia, retrato e paisagem no Brasil”, que será ministrada pelo historiador Aldrin Moura de Figueiredo, nos dias 12, 16 e 26 de junho (sábados), das 9 às 12h, pela plataforma Zoom. O objetivo é refletir sobre o legado iconográfico dos séculos XIX e XX sobre a Amazônia, a partir das relações entre a fotografia e os diversos campos da representação visual. Inscrições até 10 de junho pelo site www.sesc-pa.com.br. Investimento de R$ 10 para estudantes, trabalhadores do comércio e dependentes; e de R$ 20 para o público em geral.

O especialista em História da Arte, Aldrin Moura de Figueiredo, conduzirá a aula-debate no Sesc (Divulgação)

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) ganhou uma versão exclusiva para os artistas de Altamira, no Sudoeste do Pará: o I Fecant Altamira. O evento será realizado nos dias 2 e 3 de julho deste ano, com transmissão on-line e ao vivo pelo canal do festival no Youtube e pela TV local. No primeiro dia do evento, acontece o Fecant Kids, competição e premiação de crianças e jovens até 18 anos com músicas de livre escolha. E no segundo dia, competição e premiação de adultos com músicas autorais e inéditas. As inscrições são gratuitas e acontecem até 13 de junho, pelo site altamira.fecant.com.br. O candidato deve preencher o formulário eletrônico contendo o link de até dois vídeos (cada um contendo uma música) arquivados em nuvem.

Estão abertas as inscrições para a edição do Indie 2021, que este ano acontecerá entre os dias 19 e 25 de agosto, com exibição de filmes on-line pelo site do festival www.indiefestival.com.br, exclusivamente para o território brasileiro. O evento recebe inscrições de longas, médias e curtas de ficção e documentário, nacionais e internacionais, produzidos entre 2020 e 2021 até 20 de junho no site https://filmfreeway.com/indiefestivalbrazil. As inscrições para filmes brasileiros são gratuitas.

Estão abertas as inscrições para as duas mostras competitivas do III Festival do Filme Etnográfico do Pará. A novidade desta edição é a Mostra Competitiva Divino Tserewahú, voltada exclusivamente para produção de cineastas indígenas, que vai premiar melhor Curta, Média e Longa-Metragem. Esta mostra se une a Mostra Competitiva Jean Rouch, que premia o Melhor Filme Etnográfico em Curta, Média e Longa-Metragem. As inscrições são totalmente gratuitas até o dia 27 de junho exclusivamente online pelo site https://festivaldopara.com.br/2021/. Serão aceitas produções nacionais e internacionais de filmes que abordam questões socioculturais contemporâneas sobre pessoas, grupos sociais, processos históricos de temas de interesse antropológico e afins.