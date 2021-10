Laboratório de Atividades do Amanhã inscreve para oficinas de contos de ficção

O projeto Nação Ogan promove todas as quartas e sextas-feiras, até dia 8 de outubro, três oficinas de percussão, canto e dança. Nas terças e quintas-feiras acontece a oficina de teatro. Informações: @b_nacaoogan no instagram.

O Laboratório de Atividades do Amanhã abre inscrições para a oficina gratuita de contos de ficção especulativa até 10 de outubro. As inscrições podem ser realizadas através do formulário presente no site: https://museudoamanha.org.br/.

O Sesc Pará vai abrir inscrições para cursos e oficinas on-line de culinária, inglês básico e apresentação pessoal. As inscrições vão de segunda, 11, até 1 de novembro, no site: www.sesc-pa.com.br. Informações: (91)4005-9583.

O 8ª Festival de Circo de Taquaruçu está com inscrições abertas para artistas circenses de qualquer parte do mundo. Para se inscrever, basta preencher o seguinte formulário. As inscrições vão até dia 12 de outubro.

CCXP Worlds reúne astros dos quadrinhos, cinema, games etc (Divulgação)

A CCXP Worlds 21 está com as inscrições abertas para o “Artists’ Valley by Santander”. Os artistas de quadrinhos interessados em expor seus trabalhos têm até 13 de outubro para realizar as inscrições por meio do site do evento: https://www.ccxp.com.br/artists-valley. O evento acontecerá nos dias 4 e 5 de dezembro, de forma totalmente virtual.

O professor Eduardo Morvin realiza a oficina de dança reggae de salão. As aulas estão acontecendo no Enjoy Pub (Tv. Pombal, 210 - Umarizal), todas as quintas-feiras, das 18h às 19h. Para os interessados, entrar em contato com DJ Vitor Pedra via whatsapp: (91)98471-2738.

O Banco da Amazônia prorrogou o prazo das inscrições para os Editais Públicos de Patrocínios 2022. O novo prazo vai até 15 de outubro. Os segmentos contemplados são: artes cênicas, realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou congêneres e cinema. As inscrições podem ser realizadas através do e-mail: edital.patrocinios@bancoamazonia.com.br. Informações: www.bancoamazonia.com.br.

A Federação Estadual de Teatro promove uma oficina de maquiagem artística com Jailton Magno. As aulas acontecerão nos dias 22 e 24 de outubro, na sede da Federação (Av. João Paulo II, 1375 - Marco). Informações através do whatsapp: 991072661.

O IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) lança o concurso de fotografia “Amazoniar”, com o tema geral "Amazônia pelo Planeta". As inscrições estão abertas até dia 24 de outubro, e tem como objetivo principal incentivar o registro de realidades da Amazônia, além da produção cultural e artística na região. Informações: https://ipam.org.br/.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lançou cinco diferentes editais de incentivo às diversas áreas artísticas. As inscrições para todos os concursos podem ser realizadas por meio do site www.funarte.gov.br, na página de Editais. Os cursos voltados para dança tem a data limite de inscrição até 25 de outubro;

Inscrições para os editais da Funarte seguem até outubro (Funarte/ Divulgação)

O Sesc abre inscrições para curso de desenho artístico em Castanhal. O período de realização do curso é de 25 até 30 de outubro. As inscrições podem ser realizadas até 25 de outubro no site (www.sesc-pa.com.br). Valores: R$ 20 a R$ 30 reais. Informações: (91) 3721-2294 / 97400-7456.

As inscrições para a 2ª Bienal Black Brazil Art estão abertas até dia 30 de outubro. O tema deste ano é “Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino: Representação Visual e Afetiva”. Os valores das inscrições variam de R$ 45 a R$ 85. Informações: https://www.blackbrazilart.com.br/2bienalblack.

O Concurso Nacional Literário Infantil anuncia uma nova data limite para envio de obras para o Prêmio Espantaxim. As crianças entre 7 e 12 anos poderão enviar suas histórias até 8 de dezembro. O regulamento pode ser lido no site: https://www.espantaxim.com.br/.