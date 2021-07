As Fábricas de Cultura oferecem oficinas de férias pelo youtube. As atividades são de desenhos, vídeo, stop motion e confecção de instrumentos que integram a programação. Nesta terça, 27, às 10h, os participantes aprenderão a fazer uma massinha de argila artificial. Os eventos acontecerão até o dia 29, às 18h, no canal do youtube das Fábricas de Cultura.

Sebastião Salgado será homenageado no 3º Festival de Cinema de Alter do Chão de 2021 (Fest Alter). O evento está com inscrições abertas até 28 de julho para as mostras cinematográficas Competitiva e Paralela. O regulamento e inscrições pelo site www.festivaldealterdochao.com.br. Os selecionados serão anunciados no portal do Festival no dia 11 de outubro. O 3º Fest Alter também oferecerá palestras, debates e lives com assuntos diversos. A programação acontecerá entre os dias 8 e 12 de dezembro de 2021, de forma on-line, na plataforma https://festivaldealterdochao.com.br/festalterplay/.

O Doutor Dênis Bezerra, professor da Escola de Teatro e Dança da UFPA - Universidade Federal do Pará, fará uma palestra gratuita e online, sobre a contribuição do teatro para a cultura paraense, na quinta, 29, às 20h. Para se inscrever, basta enviar mensagem ou ligar para um desses números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451. Quem participar receberá um certificado ao final da palestra.

A mostra de música do funcionalismo público paraense “Canta Servidor”, receberá inscrições até o dia 31 de julho, para funcionários públicos que cantam, tocam e compõem músicas. O edital com todas as informações para a participação e o link de submissão das inscrições estão disponíveis no site da EGPA: egpa.pa.gov.br.

O Fundo internacional de fomento ao desenvolvimento audiovisual, Hubert Bals Fund, está com inscrições abertas até 1 de agosto. Produtores e roteiristas podem inscrever seus projetos para concorrer ao apoio oferecido de 10 mil euros. Para mais informações sobre o processo de seleção do fundo, o Projeto Paradiso disponibiliza, na íntegra, no Canal Paradiso, no YouTube , uma conversa com Sara Juricic, coordenadora do Hubert Bals Funds, e a diretora Maya Da-Rin; elas detalham as informações e novidades sobre esse financiamento.

A Secult está com processo seletivo aberto para a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. As inscrições serão realizadas de até 1º de agosto, pelo site da Academia Paraense de Música (APM): www.apm.mus.br. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de agosto. As vagas disponíveis são para os instrumentos de spalla (1), violino I concertino (1), violino II concertino (1), viola chefe de naipe (1), viola fila (2), oboé concertino (1), trompa concertino (1), clarinete fila (1), trompete fila (1), piano (1) e harpa (1).