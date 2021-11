Projeto Dança Reggae de Salão abre nova turma

A partir desta quinta, 11, o projeto Dança Reggae de Salão abre as inscrições para uma nova turma. Haverá seleção para bolsa de 100% de desconto para quem deseja participar. A programação é realizada às quintas-feiras, das 19h às 20h, no Enjoy Pub (Av. Pombal, 210) Informações: 98471-2738.

O Núcleo Curro Velho realiza o segundo módulo da oficina de dança em cadeira de rodas. As aulas acontecem às segundas e quartas, das 14h30 às 16h30, na sala de dança do Núcleo Curro Velho (Rua Professor Nelson Ribeiro, 287). Inscrições gratuitas.

O Amazônia Mapping prepara sua quinta edição com novidade: a convocatória para artistas visuais que queiram integrar a programação do festival. Para participar, os artistas visuais podem se inscrever até 15 de novembro, no site: www.amazôniamapping.com.

O Oi Futuro e o British Council lançaram a 3ª edição do Asa - Arte Sônica Amplificada, programa de capacitação feminina na indústria musical. Ao total, serão selecionadas 400 mulheres que podem se inscrever até 16 de novembro, no site: https://oifuturo.org.br/editais/programa-asa/.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás celebra o mês da consciência negra com programação especial. A escritora Janine Rodrigues estará à frente da oficina de letramento racial. Outras oficinas de música e dança também vão ser ofertadas durante todo o mês, às 20h. Inscrições: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A Lupo está com as inscrições abertas do concurso de novos estilistas; os vencedores serão contratados como estagiários pela empresa. Os interessados poderão se inscrever até 3 de dezembro, pelo site: https://concursolupo.com.br/.

O Concurso Nacional Literário Infantil anuncia uma nova data limite para envio de obras para o Prêmio Espantaxim. As crianças entre 7 e 12 anos vão poder enviar suas histórias até 8 de dezembro. O regulamento pode ser lido no site: https://www.espantaxim.com.br/.