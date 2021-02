Cia Mônica Alvarenga seleciona para encontros sobre dança brasileira

A Cia de Dança Mônica Alvarenga seleciona até o dia 5 de fevereiro, pelo Instagram: @espetaculourrou, profissionais da dança, pesquisadores, artistas, professores e o público em geral, com idade acima de 12 anos, para uma série de encontros sobre danças brasileiras.

Todos os cursos são gratuitos, com certificados e acontecem via plataforma Zoom. São eles: “Residência Bumba Meu Ápis: Mônica Alvarenga”, nos dias 15, 17, 22 e 24 de fevereiro das 18h às 21h; “Oficina de confecção de Boi e Burrinha: Ederson Cleiton”, nos dias: 13 e 20 de fevereiro das 9h às 13h, para maiores de 16 anos e “Oficina Bumba Meu Boi: Cláudia Regina Avelar”, nos dias: 11, 18, 25 de fevereiro e 4 de março das 19h às 21h, para maiores de 12 anos.

As inscrições para a 11ª edição do Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico estão abertas até o dia 7 de fevereiro, desde que o filme tenha temática fantástica: de horror, ficção científica e/ou fantasia. O festival será março de 2021, em formato online. O regulamento e mais informações no site podem ser acessadas no site cinefantasy.com.br.

O Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas para obras ainda não publicadas nas categorias Romance e Conto. Os interessados têm até 19 de fevereiro para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo pode ser acessado em www.sesc.com.br/premiosesc.

Uma boa notícia para os escritores de literatura infantil e juvenil: as inscrições para o 17 Prêmio Barco a Vapor foram prorrogadas até o dia 21 de fevereiro.

O regulamento prevê que qualquer pessoa pode participar, incluindo cidadãos de outras nacionalidades, desde que os originais sejam inéditos, escritos em língua portuguesa, assinados com nome fictício (pseudônimo) - para assegurar a idoneidade do concurso - e que o autor seja maior de 18 anos e more no Brasil.

Além do prêmio de R$ 40 mil, o vencedor terá seu livro publicado na coleção "Barco a Vapor", da SM Educação. Os interessados podem inscrever textos nos gêneros romance e/ou novela para crianças e jovens através do site https://barcoavapor.smeducacao.com.br/ .

Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Projetos de Curta-Metragem do Festival Curta Cinema. Vinte e quatro inscritos serão escolhidos. Poderão participar projetos de curta-metragem de ficção original ou adaptações literárias, mediante autorização dos autores.

As inscrições serão encerradas à meia-noite do dia 26 de fevereiro. O regulamento está disponível no site do Curta Cinema. Ao final do processo, dois projetos serão premiados com serviços cinematográficos que contribuirão para a realização do curta-metragem.

O laboratório acontecerá entre os dias 18 e 20 de março através da plataforma Zoom. No dia 22 ou 23 de março, será realizada a sessão de pitching dos 24 projetos, aberta ao público no canal do YouTube do festival.